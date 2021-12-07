Коронавирус в Украине. За сутки обнаружили еще более 8 тысяч новых больных

Больше всего новых больных подтвердили в Киеве. / Фото: Коллаж: Сегодня

За прошедшие сутки, 6 декабря, в Украине зафиксировали 8655 новых случаев COVID-19, что на 4 тысячи больше, чем в предыдущие сутки. В частности, заболело 716 детей и 200 медработников.

Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.



За все время пандемии в Украине:

Реклама

заболело – 3 510 610 человек;

выздоровело – 3 082 619 человек;

летальных исходов – 88 986;

проведено ПЦР-тестирование – 16 119 721.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

г. Киев – 1270;

Винницкая область – 237;

Волынская область – 397;

Днепропетровская область – 183;

Донецкая область – 689;

Житомирская область – 129;

Закарпатская область – 292;

Запорожская область – 503;

Ивано-Франковская область – 84;

Киевская область – 575;

Кировоградская область – 151;

Луганская область – 187;

Львовская область – 350;

Николаевская область – 347;

Одесская область – 368;

Полтавская область – 716;

Ровенская область – 372;

Сумская область – 151;

Тернопольская область – 142;

Харьковская область – 292;

Херсонская область – 33;

Хмельницкая область – 253;

Черкасская область – 624;

Черновицкая область – 135;

Черниговская область – 175.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

Раньше мы писали: