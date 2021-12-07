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Коронавирус в Украине. За сутки обнаружили еще более 8 тысяч новых больных

Инна Собора
7 декабря, 08:42
Это почти наполовину больше, чем за предыдущие сутки

Больше всего новых больных подтвердили в Киеве. / Фото: Коллаж: Сегодня

За прошедшие сутки, 6 декабря, в Украине зафиксировали 8655 новых случаев COVID-19, что на 4 тысячи больше, чем в предыдущие сутки. В частности, заболело 716 детей и 200 медработников.

Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.

За все время пандемии в Украине:

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  • заболело – 3 510 610 человек;
  • выздоровело – 3 082 619 человек;
  • летальных исходов – 88 986;
  • проведено ПЦР-тестирование – 16 119 721.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

  • г. Киев – 1270;
  • Винницкая область – 237;
  • Волынская область – 397;
  • Днепропетровская область – 183;
  • Донецкая область – 689;
  • Житомирская область – 129;
  • Закарпатская область – 292;
  • Запорожская область – 503;
  • Ивано-Франковская область – 84;
  • Киевская область – 575;
  • Кировоградская область – 151;
  • Луганская область – 187;
  • Львовская область – 350;
  • Николаевская область – 347;
  • Одесская область – 368;
  • Полтавская область – 716;
  • Ровенская область – 372;
  • Сумская область – 151;
  • Тернопольская область – 142;
  • Харьковская область – 292;
  • Херсонская область – 33;
  • Хмельницкая область – 253;
  • Черкасская область – 624;
  • Черновицкая область – 135;
  • Черниговская область – 175.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

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