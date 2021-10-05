Почти 10 тысяч за сутки. В Украине резко выросло количество новых случаев COVID-19

Коронавирус атакует Украину / Фото: Коллаж: Сегодня
В Украине за последние сутки, 4 октября, зафиксировали 9 846 новых случаев инфицирования коронавирусом. Это практически вдвое больше, чем сутками ранее.
Об этом сообщает Минздрав.
Всего инфекцию подтвердили у 2 469 856 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 скончались 317 жителей Украины (всего – 57 206). Вылечить удалось 2 268 752 инфицированных (4229 – за последние сутки).
Где больше всего новых пациентов:
- Днепропетровская область – 992 новых случая;
- Харьковская – 940;
- Одесская – 809;
- Запорожская – 667;
- Донецкая – 662.
Карантин в Украине
Пока все области находятся в желтой зоне карантина, однако пять областей и Киев могут перейти в оранжевую зону. Показатели там выше нормы.
Ситуация в областях:
- Запорожская – превышены уровень госпитализаций и динамика уровня госпитализаций;
- Ровенская – превышена динамика уровня госпитализаций;
- Сумская – превышен коэффициент обнаружения случаев ковида;
- Харьковская – превышены коэффициент обнаружения случаев ковида, уровень госпитализаций и занятость коек с кислородом;
- Черновицкая – превышены уровень госпитализаций и занятость коек с кислородом.
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