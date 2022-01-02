Коронавирус в Украине. За сутки обнаружили почти 2 тыс. больных

В Украине немного улучшилась ситуация с коронавирусом / Фото: Коллаж: Сегодня
За сутки 1 января в Украине зафиксировано 1863 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19 (заболело детей – 108, медработников – 12).
Об этом сообщает прессслужба Минздрава.
За прошлые сутки никого не госпитализировали, зафиксировали 98 летальных исходов. За сутки выздоровели 2259 человек.
За все время пандемии в Украине выздоровели 3 477 188 человек. Всего проведено 16 816 266 ПЦР-тестирований.
Сколько людей вакцинировано
С начала вакцинальной кампании привито 14 713 311 человек, из них получили первую дозу – 14 713 309 человек, получили две дозы – 13 734 741 человек, получили дополнительную дозу – 4063 человека, бустерную дозу – 5452 человека.
В общей сложности проведено 28 457 565 прививок.
Пункты вакцинации закрыты
1 и 2 января пункты и центры вакцинации населения против COVID-19 в Украине закрыты. В другие дни – будут работать по обычному расписанию.
Узнать график работы и записаться на прививку можно здесь vaccination.covid19.gov.ua/list или через контакт-центр Минздрава 0 800 60 20 19.
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