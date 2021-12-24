Коронавирус в Украине. За сутки обнаружили почти 7 тыс. новых случаев, 248 летальных

В Украине продолжают выявлять новые случаи COVID-19 / Фото: Коллаж: Сегодня
6647 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 24 декабря. В частности, заболели 519 детей и 107 медработников.
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
Также за минувшие сутки:
- госпитализировали – 1646 человек;
- летальных исходов – 248;
- выздоровело – 14 874 человека.
За все время пандемии в Украине:
- заболело – 3 637 038 человек;
- выздоровело – 3 408 294 человек;
- летальных случаев – 94 432;
- проведено ПЦР-тестирований – 16 626 864.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
- г. Киев – 1234;
- Винницкая область – 228;
- Волынская область – 215;
- Днепропетровская область – 212;
- Донецкая область – 593;
- Житомирская область – 138;
- Закарпатская область – 211;
- Запорожская область – 331;
- Ивано-Франковская область – 170;
- Киевская область – 378;
- Кировоградская область – 70;
- Луганская область – 57;
- Львовская область – 392;
- Николаевская область – 204;
- Одесская область – 142;
- Полтавская область – 411;
- Ровенская область – 204;
- Сумская область – 164;
- Тернопольская область – 188;
- Харьковская область – 192;
- Херсонская область – 44;
- Хмельницкая область – 299;
- Черкасская область – 236;
- Черновицкая область – 123;
- Черниговская область – 211.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.
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