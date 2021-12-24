Коронавирус в Украине. За сутки обнаружили почти 7 тыс. новых случаев, 248 летальных

В Украине продолжают выявлять новые случаи COVID-19 / Фото: Коллаж: Сегодня

6647 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 24 декабря. В частности, заболели 519 детей и 107 медработников.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Реклама

Также за минувшие сутки:

госпитализировали – 1646 человек;

летальных исходов – 248;

выздоровело – 14 874 человека.

За все время пандемии в Украине:

заболело – 3 637 038 человек;

выздоровело – 3 408 294 человек;

летальных случаев – 94 432;

проведено ПЦР-тестирований – 16 626 864.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

г. Киев – 1234;

Винницкая область – 228;

Волынская область – 215;

Днепропетровская область – 212;

Донецкая область – 593;

Житомирская область – 138;

Закарпатская область – 211;

Запорожская область – 331;

Ивано-Франковская область – 170;

Киевская область – 378;

Кировоградская область – 70;

Луганская область – 57;

Львовская область – 392;

Николаевская область – 204;

Одесская область – 142;

Полтавская область – 411;

Ровенская область – 204;

Сумская область – 164;

Тернопольская область – 188;

Харьковская область – 192;

Херсонская область – 44;

Хмельницкая область – 299;

Черкасская область – 236;

Черновицкая область – 123;

Черниговская область – 211.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

Реклама

Ранее мы писали: