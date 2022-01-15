Коронавирус в Украине. За сутки обнаружили снова более 10 тысяч больных

В стране с каждым днем растет количество заболевших / Коллаж "Сегодня"

За сутки 14 января в Украине зафиксировали 10 569 новых подтвержденных случаев COVID-19. Среди заболевших 727 детей и 229 медработников.

Об этом сообщает Минздрав.

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Также за минувшие сутки:

госпитализировано – 1 682 человека;

летальных исходов – 127;

выздоровело – 6 172 человека.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

г. Киев – 1 178;

Винницкая область – 414;

Волынская область – 126;

Днепропетровская область – 338;

Донецкая область – 288;

Житомирская область – 324;

Закарпатская область – 215;

Запорожская область – 173;

Ивано-Франковская область – 1 167;

Киевская область – 431;

Кировоградская область – 80;

Луганская область – 89;

Львовская область – 1 178;

Николаевская область – 173;

Одесская область – 471;

Полтавская область – 343;

Ровенская область – 347;

Сумская область – 562;

Тернопольская область – 453;

Харьковская область – 761;

Херсонская область – 143;

Хмельницкая область – 402;

Черкасская область – 218;

Черновицкая область – 446;

Черниговская область – 249.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

В Украине может быть новый локдаун?

В стране готовятся к очередной волне коронавируса из-за нового штамма "Омикрон". Высокий уровень заболеваемости будет наблюдаться в течение нескольких месяцев.

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По прогнозам Минздрава, очередная вспышка заболеваемости ожидается с конца января. Пик придется на февраль с постепенным убыванием вплоть до апреля.

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