Коронавирус в Украине. За сутки обнаружили снова более 10 тысяч больных

В стране с каждым днем растет количество заболевших / Коллаж "Сегодня"
За сутки 14 января в Украине зафиксировали 10 569 новых подтвержденных случаев COVID-19. Среди заболевших 727 детей и 229 медработников.
Об этом сообщает Минздрав.
Также за минувшие сутки:
- госпитализировано – 1 682 человека;
- летальных исходов – 127;
- выздоровело – 6 172 человека.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
- г. Киев – 1 178;
- Винницкая область – 414;
- Волынская область – 126;
- Днепропетровская область – 338;
- Донецкая область – 288;
- Житомирская область – 324;
- Закарпатская область – 215;
- Запорожская область – 173;
- Ивано-Франковская область – 1 167;
- Киевская область – 431;
- Кировоградская область – 80;
- Луганская область – 89;
- Львовская область – 1 178;
- Николаевская область – 173;
- Одесская область – 471;
- Полтавская область – 343;
- Ровенская область – 347;
- Сумская область – 562;
- Тернопольская область – 453;
- Харьковская область – 761;
- Херсонская область – 143;
- Хмельницкая область – 402;
- Черкасская область – 218;
- Черновицкая область – 446;
- Черниговская область – 249.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.
В Украине может быть новый локдаун?
В стране готовятся к очередной волне коронавируса из-за нового штамма "Омикрон". Высокий уровень заболеваемости будет наблюдаться в течение нескольких месяцев.
По прогнозам Минздрава, очередная вспышка заболеваемости ожидается с конца января. Пик придется на февраль с постепенным убыванием вплоть до апреля.
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