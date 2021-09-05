Коронавирус в Украине. За сутки почти 1400 новых случаев

В Украине увеличилось количество пациентов с коронавирусом. Фото: коллаж "Сегодня"

В Украине за последние сутки выявили 1379 новых случаев инфицирования коронавирусом. Это на 1235 случаев меньше, чем за предыдущие сутки.

Об этом сообщает Минздрав.

Всего инфекцию подтвердили у 2 297 534 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 скончались 17 жителей Украины (всего – 53 983). Вылечить удалось 2 212 720 инфицированных (407 – за последние сутки).

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Инфографика Минздрава. Фото: пресс-служба МОЗ/Facebook

Как в Украине борются с новым штаммом

После того как в стране обнаружили первые случаи "Дельты", власти приняли новые меры.

Во Львове решили усилить карантинные ограничения. В городе будут тщательнее следить за соблюдением правил в заведениях питания, увеличат количество коек и количество вакцинаций (до пяти тысяч в сутки);

В городе будут тщательнее следить за соблюдением правил в заведениях питания, увеличат количество коек и количество вакцинаций (до пяти тысяч в сутки); Минздрав планирует обеспечить все области Украины ПЦР-системами, которые выявляют "Дельту", в ближайший месяц;

Изменены правила пересечения границы.

Ранее мы сообщали, что ученые назвали группу препаратов, которые помогут людям с тяжелым течением COVID-19. Лучше всего они действуют у пациентов с сопутствующими хроническими заболеваниями.

Также напомним, Украина получит от США инновационные лекарства против COVID-19.