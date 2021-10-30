За сутки зафиксировали более 26 тысяч новых случаев COVID-19: где больше всего

Страна приближается к пику коронавируса / Фото: Коллаж: Сегодня

За сутки 29 октября в Украине зафиксировано 26 198 новых подтвержденных случаев COVID-19 (из них детей – 1643, медработников – 379).

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

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За прошлые сутки госпитализировали 5305 человек, от коронавируса умер 541 человек, а выздоровели 9449 человек.



За все время пандемии в Украине:

заболело – 2 904 872 человека;

выздоровели – 2 430 944 человека;

летальных исходов – 67 393;

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (2280), Одесской (1973), Львовской (1880), Сумской (1612) областях и г. Киев (1455).

Количество зараженных в регионах за сутки:

г. Киев – 1455 случаев;

Винницкая область – 623 случая;

Волынская область – 652 случая;

Днепропетровская область – 2280 случаев;

Донецкая область – 1172 случая;

Житомирская область – 1002 случая;

Закарпатская область – 277 случаев;

Запорожская область – 1352 случая;

Ивано-Франковская область – 760 случаев;

Киевская область – 952 случая;

Кировоградская область – 199 случаев;

Луганская область – 592 случая;

Львовская область – 1880 случаев;

Николаевская область – 754 случая;

Одесская область – 1973 случая;

Полтавская область – 1078 случаев;

Ровенская область – 998 случаев;

Сумская область – 1612 случаев;

Тернопольская область – 609 случаев;

Харьковская область – 1455 случаев;

Херсонская область – 1124 случая;

Хмельницкая область – 1150 случаев;

Черкасская область – 661 ​​случай;

Черновицкая область – 684 случая;

Черниговская область – 904 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

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Когда в Украине будет пик COVID-19?

Пик заболеваемости COVID-19 прогнозируют на конец октября – середину ноября. За неделю количество летальных случаев от коронавируса в Украине увеличилось на 22%, а число новых случаев заболевания выросло на 11%.

На сегодняшний день занятость COVID-коек составляет 57%. Не исключено, что в ближайшее время красных зон станет больше.

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