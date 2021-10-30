За сутки зафиксировали более 26 тысяч новых случаев COVID-19: где больше всего

Страна приближается к пику коронавируса / Фото: Коллаж: Сегодня
За сутки 29 октября в Украине зафиксировано 26 198 новых подтвержденных случаев COVID-19 (из них детей – 1643, медработников – 379).
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
За прошлые сутки госпитализировали 5305 человек, от коронавируса умер 541 человек, а выздоровели 9449 человек.
За все время пандемии в Украине:
- заболело – 2 904 872 человека;
- выздоровели – 2 430 944 человека;
- летальных исходов – 67 393;
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (2280), Одесской (1973), Львовской (1880), Сумской (1612) областях и г. Киев (1455).
Количество зараженных в регионах за сутки:
- г. Киев – 1455 случаев;
- Винницкая область – 623 случая;
- Волынская область – 652 случая;
- Днепропетровская область – 2280 случаев;
- Донецкая область – 1172 случая;
- Житомирская область – 1002 случая;
- Закарпатская область – 277 случаев;
- Запорожская область – 1352 случая;
- Ивано-Франковская область – 760 случаев;
- Киевская область – 952 случая;
- Кировоградская область – 199 случаев;
- Луганская область – 592 случая;
- Львовская область – 1880 случаев;
- Николаевская область – 754 случая;
- Одесская область – 1973 случая;
- Полтавская область – 1078 случаев;
- Ровенская область – 998 случаев;
- Сумская область – 1612 случаев;
- Тернопольская область – 609 случаев;
- Харьковская область – 1455 случаев;
- Херсонская область – 1124 случая;
- Хмельницкая область – 1150 случаев;
- Черкасская область – 661 случай;
- Черновицкая область – 684 случая;
- Черниговская область – 904 случая.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.
Когда в Украине будет пик COVID-19?
Пик заболеваемости COVID-19 прогнозируют на конец октября – середину ноября. За неделю количество летальных случаев от коронавируса в Украине увеличилось на 22%, а число новых случаев заболевания выросло на 11%.
На сегодняшний день занятость COVID-коек составляет 57%. Не исключено, что в ближайшее время красных зон станет больше.
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