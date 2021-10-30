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За сутки зафиксировали более 26 тысяч новых случаев COVID-19: где больше всего

Юлия Гаврилюк
30 октября, 08:19
94% госпитализированных из COVID-19 на прошлой неделе – невакцинированы

Страна приближается к пику коронавируса / Фото: Коллаж: Сегодня

За сутки 29 октября в Украине зафиксировано 26 198 новых подтвержденных случаев COVID-19 (из них детей – 1643, медработников – 379).

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

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За прошлые сутки госпитализировали 5305 человек, от коронавируса умер 541 человек, а выздоровели 9449 человек.

За все время пандемии в Украине:

  • заболело – 2 904 872 человека;
  • выздоровели – 2 430 944 человека;
  • летальных исходов – 67 393;

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (2280), Одесской (1973), Львовской (1880), Сумской (1612) областях и г. Киев (1455).

Количество зараженных в регионах за сутки:

  • г. Киев – 1455 случаев;
  • Винницкая область – 623 случая;
  • Волынская область – 652 случая;
  • Днепропетровская область – 2280 случаев;
  • Донецкая область – 1172 случая;
  • Житомирская область – 1002 случая;
  • Закарпатская область – 277 случаев;
  • Запорожская область – 1352 случая;
  • Ивано-Франковская область – 760 случаев;
  • Киевская область – 952 случая;
  • Кировоградская область – 199 случаев;
  • Луганская область – 592 случая;
  • Львовская область – 1880 случаев;
  • Николаевская область – 754 случая;
  • Одесская область – 1973 случая;
  • Полтавская область – 1078 случаев;
  • Ровенская область – 998 случаев;
  • Сумская область – 1612 случаев;
  • Тернопольская область – 609 случаев;
  • Харьковская область – 1455 случаев;
  • Херсонская область – 1124 случая;
  • Хмельницкая область – 1150 случаев;
  • Черкасская область – 661 ​​случай;
  • Черновицкая область – 684 случая;
  • Черниговская область – 904 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

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Когда в Украине будет пик COVID-19?

Пик заболеваемости COVID-19 прогнозируют на конец октября – середину ноября. За неделю количество летальных случаев от коронавируса в Украине увеличилось на 22%, а число новых случаев заболевания выросло на 11%.

На сегодняшний день занятость COVID-коек составляет 57%. Не исключено, что в ближайшее время красных зон станет больше.

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