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Коронавирус в Украине. За сутки заболевание подтвердили еще у более 7 тысяч человек

Инна Собора
14 декабря, 08:12
Среди новых зараженных почти 600 детей

В Украине фиксируют рост заболевания COVID-19. / Фото: Коллаж: Сегодня

За прошедшие сутки, 14 декабря, в Украине зафиксировано 7283 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19. Среди них детей – 566, медработников – 134.

Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.

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Также за минувшие сутки:

  • госпитализированы – 1123 человека;
  • летальных исходов – 387;
  • выздоровело – 27 130 человек.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

  • г. Киев – 1066;
  • Винницкая область – 100;
  • Волынская область – 365;
  • Днепропетровская область – 299;
  • Донецкая область – 541;
  • Житомирская область – 37;
  • Закарпатская область – 273;
  • Запорожская область – 405;
  • Ивано-Франковская область – 164;
  • Киевская область – 374;
  • Кировоградская область – 153;
  • Луганская область – 144;
  • Львовская область – 169;
  • Николаевская область – 309;
  • Одесская область – 404;
  • Полтавская область – 751;
  • Ровенская область – 246;
  • Сумская область – 144;
  • Тернопольская область – 85;
  • Харьковская область – 177;
  • Херсонская область – 21;
  • Хмельницкая область – 234;
  • Черкасская область – 602;
  • Черновицкая область – 90;
  • Черниговская область – 130.

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