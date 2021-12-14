Коронавирус в Украине. За сутки заболевание подтвердили еще у более 7 тысяч человек

В Украине фиксируют рост заболевания COVID-19. / Фото: Коллаж: Сегодня
За прошедшие сутки, 14 декабря, в Украине зафиксировано 7283 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19. Среди них детей – 566, медработников – 134.
Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.
Также за минувшие сутки:
- госпитализированы – 1123 человека;
- летальных исходов – 387;
- выздоровело – 27 130 человек.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
- г. Киев – 1066;
- Винницкая область – 100;
- Волынская область – 365;
- Днепропетровская область – 299;
- Донецкая область – 541;
- Житомирская область – 37;
- Закарпатская область – 273;
- Запорожская область – 405;
- Ивано-Франковская область – 164;
- Киевская область – 374;
- Кировоградская область – 153;
- Луганская область – 144;
- Львовская область – 169;
- Николаевская область – 309;
- Одесская область – 404;
- Полтавская область – 751;
- Ровенская область – 246;
- Сумская область – 144;
- Тернопольская область – 85;
- Харьковская область – 177;
- Херсонская область – 21;
- Хмельницкая область – 234;
- Черкасская область – 602;
- Черновицкая область – 90;
- Черниговская область – 130.
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