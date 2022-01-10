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Коронавирус. В Украине за сутки обнаружили еще почти 2 тысячи новых больных

Инна Собора
10 января, 08:21
Больше всего новых случаев подтвердили в городе Киев

Преодолели болезнь более 3,5 тысячи человек. / Фото: Коллаж: Сегодня

За прошедшие сутки 9 января в Украине зафиксировано 1 969 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни. Среди них детей – 94, медработников – 41.

Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.

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Также за минувшие сутки:

  • госпитализировано – 1064 человека;
  • летальных исходов – 86;
  • выздоровело – 3 517 человек.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

  • г. Киев – 398;
  • Винницкая область – 74;
  • Волынская область – 48;
  • Днепропетровская область – 49;
  • Донецкая область – 8;
  • Житомирская область – 43;
  • Закарпатская область – 61;
  • Запорожская область – 19;
  • Ивано-Франковская область – 77;
  • Киевская область – 135;
  • Кировоградская область – 50;
  • Луганская область – 13;
  • Львовская область – 130;
  • Николаевская область – 36;
  • Одесская область – 113;
  • Полтавская область – 109;
  • Ровенская область – 31;
  • Сумская область – 102;
  • Тернопольская область – 60;
  • Харьковская область – 192;
  • Херсонская область – 12;
  • Хмельницкая область – 14;
  • Черкасская область – 83;
  • Черновицкая область – 87;
  • Черниговская область – 25.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

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