Коронавирус. В Украине за сутки обнаружили еще почти 2 тысячи новых больных

Преодолели болезнь более 3,5 тысячи человек. / Фото: Коллаж: Сегодня
За прошедшие сутки 9 января в Украине зафиксировано 1 969 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни. Среди них детей – 94, медработников – 41.
Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.
Также за минувшие сутки:
- госпитализировано – 1064 человека;
- летальных исходов – 86;
- выздоровело – 3 517 человек.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
- г. Киев – 398;
- Винницкая область – 74;
- Волынская область – 48;
- Днепропетровская область – 49;
- Донецкая область – 8;
- Житомирская область – 43;
- Закарпатская область – 61;
- Запорожская область – 19;
- Ивано-Франковская область – 77;
- Киевская область – 135;
- Кировоградская область – 50;
- Луганская область – 13;
- Львовская область – 130;
- Николаевская область – 36;
- Одесская область – 113;
- Полтавская область – 109;
- Ровенская область – 31;
- Сумская область – 102;
- Тернопольская область – 60;
- Харьковская область – 192;
- Херсонская область – 12;
- Хмельницкая область – 14;
- Черкасская область – 83;
- Черновицкая область – 87;
- Черниговская область – 25.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.
Раньше мы писали:
- В Украине ожидается рост заболеваемости коронавирусом, предопределенное штаммом "Омикрон".
- От кашля до сонного паралича. Рассказываем о главных симптомах опасного "Омикрона".