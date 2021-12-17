За сутки в Украине зафиксировали почти 9 тыс. новых случаев коронавируса

В Украине обнаружили новые случаи заражения коронавирусом / Фото: Коллаж: Сегодня

За сутки 16 декабря в Украине зафиксировано 8899 новых подтвержденных случаев COVID-19 (из них детей – 779, медработников – 98).

Об этом пишет пресс-служба Минздрава.

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Также за прошлые сутки госпитализировали 2028 человек, а летальных случаев – 328. Кроме того, за сутки выздоровели 21 650 человек.

Количество зараженных в регионах за сутки:

г. Киев – 1385;

Винницкая область – 334;

Волынская область – 412;

Днепропетровская область – 355;

Донецкая область – 564;

Житомирская область – 218;

Закарпатская область – 287;

Запорожская область – 559;

Ивано-Франковская область – 193;

Киевская область – 392;

Кировоградская область – 130;

Луганская область – 93;

Львовская область – 401;

Николаевская область – 332;

Одесская область – 556;

Полтавская область – 527;

Ровенская область – 264;

Сумская область – 239;

Тернопольская область – 198;

Харьковская область – 294;

Херсонская область – 80;

Хмельницкая область – 367;

Черкасская область – 318;

Черновицкая область – 151;

Черниговская область – 250.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

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