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Коронавирус в Украине. За сутки заразились еще более 8 тысяч человек

Инна Собора
15 декабря, 08:12
Среди новых больных выявили 707 детей и 182 медицинских работника

В Украине продолжает расти количество больных коронавирусом. / Фото: Коллаж: Сегодня

За прошедшие сутки, 14 декабря, в Украине зафиксировано 8 109 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.

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Также за минувшие сутки:

  • госпитализировано – 2 280 человек;
  • летальных исходов – 356;
  • выздоровело – 26 307 человек.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

  • г. Киев – 1247;
  • Винницкая область – 353;
  • Волынская область – 402;
  • Днепропетровская область – 267;
  • Донецкая область – 425;
  • Житомирская область – 133;
  • Закарпатская область – 315;
  • Запорожская область – 456;
  • Ивано-Франковская область – 159;
  • Киевская область – 387;
  • Кировоградская область – 139;
  • Луганская область – 154;
  • Львовская область – 273;
  • Николаевская область – 328;
  • Одесская область – 364;
  • Полтавская область – 568;
  • Ровенская область – 297;
  • Сумская область – 191;
  • Тернопольская область – 171;
  • Харьковская область – 346;
  • Херсонская область – 155;
  • Хмельницкая область – 360;
  • Черкасская область – 394;
  • Черновицкая область – 104;
  • Черниговская область – 121.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

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