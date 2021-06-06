Коротко и по делу. Почему Россию "бомбит" из-за формы сборной Украины на Евро-2020

После того как футболисты сборной Украины презентовали форму, в которой сыграют на чемпионате Европы, Кремль начал высказывать свое "негодование", ведь главная особенность формы – подчеркивается единство Украины.

Сайт "Сегодня" рассказывает, почему Кремль "бомбит" из-за новой формы сборной Украины на Евро-2020.

Почему "бомбит" Россию?

Из-за презентации новой формы сборной Украины, в которой она выступит на Евро, Россию начало "бомбить". А все потому, что на форме нанесена карта Украины с оккупированным Россией Крымом, а также лозунги "Слава Украине!" – "Героям слава!".

Как написал в Facebook президент УАФ Андрей Павелко, эти атрибуты дороги для каждого украинца.

"Это самое ценное для всех нас – очертание нашей страны. Единой и неделимой Родины с Крымом, Донецком, Луганском, Киевом, Днепром, Львовом, Одессой и всеми городами и селами, где главной мелодией с детства является мелодия национального гимна", - отметил Павелко.

Новая форма сборной Украины / Фото: Facebook

"Очертание Крыма на форме – отчаянная акция" – реакция РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова считает, что очертание Крыма на форме футболистов является якобы "отчаянной акцией", которая "должна придать игрокам сил".

"Жаль, что только на это вся надежда", – написала она.

Реклама

А депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев заявил, что форму, на которой нанесена карта Украины с оккупированным Россией Крымом, должны запретить.

"Это выражение некоей политической позиции, которая разнится с позицией нашей страны. Конфликт заложен, используя форму. Более того, наши команды могут встретиться", – сказал он.

В свою очередь почетный президент РФС Вячеслав Колосков уверен, что в УЕФА обязательно на это отреагируют и запретят форму.

"Есть регламент, где четко прописано, какие символы и флаги можно изображать. На тренировочной форме они могут так сделать, а на боевой – не имеют права", – сказал он.

"Футбол объединяет, а не создает проблемы" – реакция Крыма

В Крыму считают, что не нужно смешивать спорт и политику. Как заявил первый вице-спикер так называемого Госсовета Ефим Фикс, организаторы соревнований не должны допустить выход украинской сборной на поле в этой форме.

"Политиканство и футбол вообще не имеют ничего общего. Футбол и спорт, наоборот, объединяют людей, а не разъединяют и не создают проблемы для всех окружающих", – сказал Фикс.

"Украинцы – "фашисты" – россияне не отстают от пропагандистов

У россиян "полыхает" из-за новой формы сборной Украины, в социальных сетях они начали писать, что "территории у Украины" и вовсе нет, в ход пошли "фашисты", "бандеровцы" и "немцы".

"Займитесь лучше допинговыми скандалами" – реакция Украины на заявления РФ

Бывший наставник сборной Украины, а ныне глава комитета сборных УАФ Мирон Маркевич посоветовал этим "экспертам" заняться допинговыми скандалами, из-за которых сборным России запрещено выступать на крупнейших международных соревнованиях под своим флагом и используя государственный гимн.

"А их наглые требования относительно контуров границ Украины на нашей игровой форме вообще не выдерживают критики. Ведь это же именно россияне оккупировали нашу территорию, а теперь еще смеют что-то комментировать и рекомендовать", – заявил Маркевич.