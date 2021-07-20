Козак предлагает за год закончить войну на Донбассе, но на условиях Кремля

Москва не выполняет даже первый пункт Минских соглашений, но постоянно обвиняет Киев в срыве договоренностей

Россия развязала войну на Донбассе, а теперь угрожает даже вторгнуться туда. При этом пытается склонить Киев к мирному урегулированию, но на своих условиях. Заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак предлагает пойти путем выполнения Минских соглашений, которые прописаны не в пользу Украины.

В интервью французскому изданию Politique Internationale он отметил, что конфликт на Донбассе действительно может быть урегулирован в полном объеме в течение одного года.

"От принятия комплекса законодательных актов Украины до проведения внеочередных местных выборов и восстановления Киевом контроля над всей совокупностью государственной границы. Это возможно, если истинной целью украинских руководителей является завершение конфликта, а основой для этого – Минские соглашения", – сказал Козак.

Он перечислил шаги, которые приведут к окончанию войны, но они или не в пользу Украины, или Козак манипулирует фактами. Например, он пожаловался, что после подписания в 2015 году "Минска" не произошел отвод тяжелого вооружения. Но тогда Россия даже после захвата Дебальцево продолжала обстреливать ВСУ и не собиралась убирать оружие.

Реклама

Козак говорит, что Киев не отвечает на "мирные предложения" боевиков т.н. "ДНР" и "ЛНР" и якобы "не раскрывает даже устного описания своего видения будущих финальных условий урегулирования конфликта". Киев уже давно официально дал понять, что не будет вести переговоры с боевиками, а только с Россией, а также поддержал новый мирный план, т.н. кластеры Франции и Германии.

Козак заявляет об отсутствии выполнения договоренностей Парижского саммита "Нормандской четверки". В то же время в Украине отмечают, что именно Россия ничего не выполнила: было заключено перемирие, которое уже давно не соблюдается.

"В логике урегулирования любого конфликта, даже на бытовом уровне, первым шагом к его прекращению является достижение договоренностей сторон об условиях бесконфликтного сосуществования в будущем. Как только такое согласие достигнуто, стороны достаточно легко договариваются о прекращении любых недружественных действий в отношении друг друга. Эту логику мне неоднократно подтверждали и украинские генералы, которые командуют военной операцией на Донбассе", – подчеркнул Козак.

Отметим, что Москва настаивает на том, что в ОРДЛО нужно сначала провести выборы под дулами автоматов, боевикам Киев должен дать полную амнистию и только потом состояться передача Украине контроля над границей. В то же время РФ не выполняет даже первый пункт документа – прекращение огня. Киев же настаивает на выводе российских войск с Донбасса, разоружении боевиков, передаче контроля над ОРДЛО и только потом будут выборы. Президент Украины неоднократно заявлял о необходимости изменения "Минска". Читайте подробнее в нашем материале, почему инициативу Зеленского эксперты считают важной.