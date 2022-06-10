"Крапива" бьет! Том Купер рассказал о приложении, которого боятся россияне

Альтернативы такому программному обеспечению нет / Фото: Коллаж: Сегодня

Объединение Army SOS разработало для украинских военных картографическое разведывательное приложение "Крапива", которое позволяет при помощи планшета маркировать положение врага. Программное обеспечение передает указание ближайшим артиллерийским орудиям, позволяя координировать их огонь, что приводит к синхронному огню по одной и той же цели с нескольких разных позиций.

О новом устройстве в своем блоге рассказал австрийский военный аналитик Том Купер.

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Как работает устройство

Связь между элементами системы осуществляется посредством спутниковой передачи ATMS. Благодаря этому приложение увеличило время реакции при одновременном снижении ее уязвимости. Среднее время развертывания гаубичной батареи сокращено в 5 раз — до трех минут; время поражения незапланированной цели в 3 раза, до одной минуты; а время, необходимое для открытия контрбатарейного огня, сократилось в 10 раз, до 30 секунд.

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В сочетании с систематическим использованием дронов для корректировки огня "Кропива" на порядок повысила эффективность украинской артиллерии, выступая в роли мультипликатора силы.

Хакерская группа Fancy Bear уже атаковала приложение в период с 2014 по 2016 год, однако безуспешно. В начале боевых действий в конце февраля 2022 года российские киберподразделения в основном предприняли систематические атаки на украинские терминалы спутниковой связи, чтобы нарушить их связь. В ответ Киев переключил их на спутниковую сеть Starlink, созданную SpaceX. С тех пор компания Илона Маска зарекомендовала себя как эксперт в нейтрализации российских кибератак и глушении атак, обеспечив, среди прочего, бесперебойную работу "Кропивы".

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Также мы писали о том, что в Ивано-Франковске разработали устройство, которое выводит из строя вражеские дроны. Новое оружие вычисляет беспилотник и блокирует сигнал антенн. А также, что в Украине для помощи ВСУ оружие начали печатать на 3D-принтере.