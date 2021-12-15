Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Последние новости Украины

Красную зону карантина в Украине снова сократили – обновленный список

Инна Собора
15 декабря, 08:56
Еще две области перешли в желтую зону, при этом несколько регионов демонстрируют улучшение показателей

Желтых зон карантина в Украине стало больше. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине расширилась желтая карантинная зона. В нее попали две области, которые с 15 декабря ослабили карантин.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава.

Реклама

Из красной зоны вышли Винницкая и Хмельницкая области. Еще в двух областях улучшился коэффициент выявления случаев инфицирования – в Сумской и Житомирской. Соответственно, здесь первый день за долгое время ни один показатель не соответствует красной зоне карантина. Если ситуация будет и дальше улучшаться, карантин должны ослабить.

Карантинные зоны в Украине 15 декабря

Красная

  • Волынская,
  • Житомирская,
  • Запорожская,
  • Киевская,
  • Николаевская,
  • Сумская,
  • Черкасская,
  • Черниговская (область).

Оранжевая

Реклама
  • Закарпатская,
  • Одесская (область).

Желтая

  • г. Киев,
  • Винницкая,
  • Днепропетровская,
  • Донецкая,
  • Ивано-Франковская,
  • Кировоградская,
  • Луганская,
  • Львовская,
  • Полтавская,
  • Ровенская,
  • Тернопольская,
  • Харьковская,
  • Херсонская,
  • Хмельницкая,
  • Черновицкая,
  • Черниговская (область).

Одесская область может вернуться в красную зону

Регион снова может перейти в красную зону из-за роста количества инфицированных коронавирусом. В настоящее время здесь следят за динамикой распространения COVID-19.

Как отметил главный санитарный доктор Одесской области Виталий Гончаров, в Украине уже пятую неделю подряд снижается количество заражений COVID-19. В Одесской области до сих пор не сворачивают дополнительные койко-места, а помощь пациентам оказывают в 28 лечебных заведениях.

Реклама

Раньше мы писали: