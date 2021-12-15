Красную зону карантина в Украине снова сократили – обновленный список

Желтых зон карантина в Украине стало больше. / Фото: Коллаж: Сегодня
В Украине расширилась желтая карантинная зона. В нее попали две области, которые с 15 декабря ослабили карантин.
Об этом свидетельствуют данные Минздрава.
Из красной зоны вышли Винницкая и Хмельницкая области. Еще в двух областях улучшился коэффициент выявления случаев инфицирования – в Сумской и Житомирской. Соответственно, здесь первый день за долгое время ни один показатель не соответствует красной зоне карантина. Если ситуация будет и дальше улучшаться, карантин должны ослабить.
Карантинные зоны в Украине 15 декабря
Красная
- Волынская,
- Житомирская,
- Запорожская,
- Киевская,
- Николаевская,
- Сумская,
- Черкасская,
- Черниговская (область).
Оранжевая
- Закарпатская,
- Одесская (область).
Желтая
- г. Киев,
- Винницкая,
- Днепропетровская,
- Донецкая,
- Ивано-Франковская,
- Кировоградская,
- Луганская,
- Львовская,
- Полтавская,
- Ровенская,
- Тернопольская,
- Харьковская,
- Херсонская,
- Хмельницкая,
- Черновицкая,
- Черниговская (область).
Одесская область может вернуться в красную зону
Регион снова может перейти в красную зону из-за роста количества инфицированных коронавирусом. В настоящее время здесь следят за динамикой распространения COVID-19.
Как отметил главный санитарный доктор Одесской области Виталий Гончаров, в Украине уже пятую неделю подряд снижается количество заражений COVID-19. В Одесской области до сих пор не сворачивают дополнительные койко-места, а помощь пациентам оказывают в 28 лечебных заведениях.
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