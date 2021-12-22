Красные зоны станут желтыми, но "Омикрон" уже близко: все о COVID-ситуации в Украине

Украине грозит штамм "Омикрон". Фото: коллаж "Сегодня"

В Украине за последние сутки зафиксировали более 6 тысяч новых случаев коронавируса. При этом вскоре еще шесть регионов выйдут из красной карантинной зоны, но угроза нового штамма "Омикрона" остается.

Подробнее о COVID-ситуации в Украине – читайте далее в материале "Сегодня".

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Статистика коронавируса в Украине

За прошедшие сутки, 21 декабря, в Украине зафиксировали 6363 новых случая коронавируса, умер – 301 человек.

В Украине за сутки госпитализировали 2241 человека, летальных случаев – 301, выздоровели – 19 494 человека.

За все время пандемии в Украине заболели – 3 623 079 человек, выздоровели – 3 376 899 человек, а летальных случаев – 93 909.

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Количество заболеваний в регионах за сутки:

г. Киев – 1403;

Винницкая область – 251;

Волынская область – 376;

Днепропетровская область – 170;

Донецкая область – 362;

Житомирская область – 120;

Закарпатская область – 182;

Запорожская область – 392;

Ивано-Франковская область – 158;

Киевская область – 354;

Кировоградская область – 95;

Луганская область – 77;

Львовская область – 166;

Николаевская область – 219;

Одесская область – 154;

Полтавская область – 349;

Ровенская область – 244;

Сумская область – 157;

Тернопольская область – 130;

Харьковская область – 213;

Херсонская область – 121;

Хмельницкая область – 183;

Черкасская область – 309;

Черновицкая область – 87;

Черниговская область – 91.

Карантинные зоны в Украине

Красная

Волынская область,

Житомирская область,

Запорожская область,

Киевская область,

Николаевская область,

Сумская область,

Черкасская область,

Черниговская область.

Желтая

Киев,

Днепропетровская область,

Ивано-Франковская область,

Кировоградская область,

Луганская область,

Львовская область,

Полтавская область,

Ровенская область,

Тернопольская область,

Харьковская область,

Херсонская область,

Черновицкая область,

Донецкая область,

Винницкая область,

Хмельницкая область,

Закарпатская область,

Одесская область.

В Украине станет больше желтых зон. Фото: коллаж "Сегодня"

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В Украине еще 6 областей выходят из красной зоны

21 декабря состоялось очередное заседание Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.