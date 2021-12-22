Красные зоны станут желтыми, но "Омикрон" уже близко: все о COVID-ситуации в Украине

Украине грозит штамм "Омикрон". Фото: коллаж "Сегодня"
В Украине за последние сутки зафиксировали более 6 тысяч новых случаев коронавируса. При этом вскоре еще шесть регионов выйдут из красной карантинной зоны, но угроза нового штамма "Омикрона" остается.
Подробнее о COVID-ситуации в Украине – читайте далее в материале "Сегодня".
Статистика коронавируса в Украине
За прошедшие сутки, 21 декабря, в Украине зафиксировали 6363 новых случая коронавируса, умер – 301 человек.
В Украине за сутки госпитализировали 2241 человека, летальных случаев – 301, выздоровели – 19 494 человека.
За все время пандемии в Украине заболели – 3 623 079 человек, выздоровели – 3 376 899 человек, а летальных случаев – 93 909.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
- г. Киев – 1403;
- Винницкая область – 251;
- Волынская область – 376;
- Днепропетровская область – 170;
- Донецкая область – 362;
- Житомирская область – 120;
- Закарпатская область – 182;
- Запорожская область – 392;
- Ивано-Франковская область – 158;
- Киевская область – 354;
- Кировоградская область – 95;
- Луганская область – 77;
- Львовская область – 166;
- Николаевская область – 219;
- Одесская область – 154;
- Полтавская область – 349;
- Ровенская область – 244;
- Сумская область – 157;
- Тернопольская область – 130;
- Харьковская область – 213;
- Херсонская область – 121;
- Хмельницкая область – 183;
- Черкасская область – 309;
- Черновицкая область – 87;
- Черниговская область – 91.
Карантинные зоны в Украине
Красная
- Волынская область,
- Житомирская область,
- Запорожская область,
- Киевская область,
- Николаевская область,
- Сумская область,
- Черкасская область,
- Черниговская область.
Желтая
- Киев,
- Днепропетровская область,
- Ивано-Франковская область,
- Кировоградская область,
- Луганская область,
- Львовская область,
- Полтавская область,
- Ровенская область,
- Тернопольская область,
- Харьковская область,
- Херсонская область,
- Черновицкая область,
- Донецкая область,
- Винницкая область,
- Хмельницкая область,
- Закарпатская область,
- Одесская область.
В Украине еще 6 областей выходят из красной зоны
21 декабря состоялось очередное заседание Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.
По его результатам комиссия решила установить с 23 декабря "желтый" уровень эпидемической опасности на территории Житомирской, Киевской, Николаевской, Сумской, Черкасской и Черниговской областей.
Украине грозит серьезная опасность от "Омикрона"
В Украине новый штамм коронавируса "Омикрон" остается серьезной потенциальной угрозой начала роста заболеваемости в январе 2022 года. Об этом сообщил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко.
Ганиченко рассказал, что сейчас в Украине наблюдается спад заболеваемости COVID-19. Но все же "Омикрон" остается потенциальной угрозой начала роста заболеваемости в январе 2022 года.
"В Украине сейчас наблюдается спад заболеваемости COVID-19. За неделю количество новых случаев уменьшилось на 22%, уровень госпитализаций – на 17%, смертность – на 24%. "Омикрон" остается потенциальной угрозой начала роста заболеваемости в январе 2022 года", – сказал он.
"Омикрон" в Украине. Как себя чувствует первый заболевший украинец
Украинец, у которого первым в стране зафиксировали штамм коронавируса "Омикрон", уже получил отрицательный ПЦР-тест. Этот человек уже выздоровел от COVID-19. Об этом сообщил главный санитарный врач Игорь Кузин.
Санврач отметил, что болезнь у пациента проходила очень легко.
"Относительно случая "Омикрона", обнаруженного в Украине. Благодаря тому, что пациент был вакцинированный еще весной, болезнь протекала почти бессимптомно. Сейчас у него уже отрицательный ПЦР-тест", - сказал Кузин.
Еще один случай в Киеве
В столице "Омикрон" подтвердили у 41-летнего мужчины – он обратился в одну из частных больниц Киева. Биоматериалы пациента направили в Центр общественного здоровья на секвенирование, там и установили новый штамм.
Известно, что пациент болел COVID-19 в начале этого года. Второй раз инфицировался после поездки в ОАЭ.
Треть переболевших COVID-19 не имеют антител
У украинцев, которые легко переболели коронавирусом, могут отсутствовать антитела. Это происходит в трети случаев. Об этом сообщил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин.
Как рассказал Кузин, исследования показывают, что у трети тех, кто легко переболел коронавирусом, вообще не обнаружили антитела к вирусу.
Также врач добавил, что люди, которые переболели COVID-19, а после вакцинировались – почти в 2,5 раза имеют более низкий риск снова заразиться.
Сколько еще будем носить маски и как на это влияет "Омикрон"?
Независимо от того, прошел человек полный курс прививки против COVID-19 или нет, маски продолжают эффективно защищать людей от вируса. При этом это касается как тех, кто их использует, так и находящихся рядом людей.
Медицинские маски позволяют избежать инфицирования коронавирусной болезнью и сделать невозможной передачу вируса.
Почему маски нужно носить всем
- Маски защищают здоровых людей от инфицированных. Речь идет как о тех, кто переносит COVID-19 с выраженными симптомами, так и о бессимптомных больных. Поэтому использование маски – это забота не только о себе, но и о тех, кого случайно можно инфицировать коронавирусной болезнью.
- Пока в Украине не сформирована коллективная защита от коронавирусной болезни, риск инфицироваться остается, поэтому маски должны носить все без исключения.
- Правильное использование медицинской маски в сочетании с вакцинацией максимизирует защиту от новых, более опасных штаммов COVID-19. Особенно, когда говорится об "Омикроне", который распространяется значительно быстрее, чем известные ранее штаммы.
Важно: если маска одета неправильно, то есть не прикрывает нос и рот, никакой защиты она не дает.