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Красные зоны станут желтыми, но "Омикрон" уже близко: все о COVID-ситуации в Украине

София Ковнир
22 декабря, 09:58
За прошедшие сутки, 21 декабря, в нашей стране зафиксировали 6363 новых случая коронавируса

Украине грозит штамм "Омикрон". Фото: коллаж "Сегодня"

В Украине за последние сутки зафиксировали более 6 тысяч новых случаев коронавируса. При этом вскоре еще шесть регионов выйдут из красной карантинной зоны, но угроза нового штамма "Омикрона" остается.

Подробнее о COVID-ситуации в Украине – читайте далее в материале "Сегодня".

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Статистика коронавируса в Украине

За прошедшие сутки, 21 декабря, в Украине зафиксировали 6363 новых случая коронавируса, умер – 301 человек.

В Украине за сутки госпитализировали 2241 человека, летальных случаев – 301, выздоровели – 19 494 человека.

За все время пандемии в Украине заболели – 3 623 079 человек, выздоровели – 3 376 899 человек, а летальных случаев – 93 909.

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Количество заболеваний в регионах за сутки:

  • г. Киев – 1403;
  • Винницкая область – 251;
  • Волынская область – 376;
  • Днепропетровская область – 170;
  • Донецкая область – 362;
  • Житомирская область – 120;
  • Закарпатская область – 182;
  • Запорожская область – 392;
  • Ивано-Франковская область – 158;
  • Киевская область – 354;
  • Кировоградская область – 95;
  • Луганская область – 77;
  • Львовская область – 166;
  • Николаевская область – 219;
  • Одесская область – 154;
  • Полтавская область – 349;
  • Ровенская область – 244;
  • Сумская область – 157;
  • Тернопольская область – 130;
  • Харьковская область – 213;
  • Херсонская область – 121;
  • Хмельницкая область – 183;
  • Черкасская область – 309;
  • Черновицкая область – 87;
  • Черниговская область – 91.

Карантинные зоны в Украине

Красная

  • Волынская область,
  • Житомирская область,
  • Запорожская область,
  • Киевская область,
  • Николаевская область,
  • Сумская область,
  • Черкасская область,
  • Черниговская область.

Желтая

  • Киев,
  • Днепропетровская область,
  • Ивано-Франковская область,
  • Кировоградская область,
  • Луганская область,
  • Львовская область,
  • Полтавская область,
  • Ровенская область,
  • Тернопольская область,
  • Харьковская область,
  • Херсонская область,
  • Черновицкая область,
  • Донецкая область,
  • Винницкая область,
  • Хмельницкая область,
  • Закарпатская область,
  • Одесская область.

В Украине станет больше желтых зон. Фото: коллаж "Сегодня"

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В Украине еще 6 областей выходят из красной зоны

21 декабря состоялось очередное заседание Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.

По его результатам комиссия решила установить с 23 декабря "желтый" уровень эпидемической опасности на территории Житомирской, Киевской, Николаевской, Сумской, Черкасской и Черниговской областей.

Украине грозит серьезная опасность от "Омикрона"

В Украине новый штамм коронавируса "Омикрон" остается серьезной потенциальной угрозой начала роста заболеваемости в январе 2022 года. Об этом сообщил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко.

Ганиченко рассказал, что сейчас в Украине наблюдается спад заболеваемости COVID-19. Но все же "Омикрон" остается потенциальной угрозой начала роста заболеваемости в январе 2022 года.

"В Украине сейчас наблюдается спад заболеваемости COVID-19. За неделю количество новых случаев уменьшилось на 22%, уровень госпитализаций – на 17%, смертность – на 24%. "Омикрон" остается потенциальной угрозой начала роста заболеваемости в январе 2022 года", – сказал он.

"Омикрон" в Украине. Как себя чувствует первый заболевший украинец

Украинец, у которого первым в стране зафиксировали штамм коронавируса "Омикрон", уже получил отрицательный ПЦР-тест. Этот человек уже выздоровел от COVID-19. Об этом сообщил главный санитарный врач Игорь Кузин.

Санврач отметил, что болезнь у пациента проходила очень легко.

"Относительно случая "Омикрона", обнаруженного в Украине. Благодаря тому, что пациент был вакцинированный еще весной, болезнь протекала почти бессимптомно. Сейчас у него уже отрицательный ПЦР-тест", - сказал Кузин.

Еще один случай в Киеве

В столице "Омикрон" подтвердили у 41-летнего мужчины – он обратился в одну из частных больниц Киева. Биоматериалы пациента направили в Центр общественного здоровья на секвенирование, там и установили новый штамм.

Известно, что пациент болел COVID-19 в начале этого года. Второй раз инфицировался после поездки в ОАЭ.

Треть переболевших COVID-19 не имеют антител

У украинцев, которые легко переболели коронавирусом, могут отсутствовать антитела. Это происходит в трети случаев. Об этом сообщил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

Как рассказал Кузин, исследования показывают, что у трети тех, кто легко переболел коронавирусом, вообще не обнаружили антитела к вирусу.

Также врач добавил, что люди, которые переболели COVID-19, а после вакцинировались – почти в 2,5 раза имеют более низкий риск снова заразиться.

Сколько еще будем носить маски и как на это влияет "Омикрон"?

Независимо от того, прошел человек полный курс прививки против COVID-19 или нет, маски продолжают эффективно защищать людей от вируса. При этом это касается как тех, кто их использует, так и находящихся рядом людей.

Медицинские маски позволяют избежать инфицирования коронавирусной болезнью и сделать невозможной передачу вируса.

Почему маски нужно носить всем

  • Маски защищают здоровых людей от инфицированных. Речь идет как о тех, кто переносит COVID-19 с выраженными симптомами, так и о бессимптомных больных. Поэтому использование маски – это забота не только о себе, но и о тех, кого случайно можно инфицировать коронавирусной болезнью.
  • Пока в Украине не сформирована коллективная защита от коронавирусной болезни, риск инфицироваться остается, поэтому маски должны носить все без исключения.
  • Правильное использование медицинской маски в сочетании с вакцинацией максимизирует защиту от новых, более опасных штаммов COVID-19. Особенно, когда говорится об "Омикроне", который распространяется значительно быстрее, чем известные ранее штаммы.

Важно: если маска одета неправильно, то есть не прикрывает нос и рот, никакой защиты она не дает.

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