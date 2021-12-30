"Красных" больше нет: в Украине обновили зоны карантина – список

COVID-ситуация улучшилась / Фото: Коллаж: Сегодня
В Украине все области перешли в желтую зону карантина. Во всех регионах стабилизировались COVID-показатели.
Об этом свидетельствуют данные Минздрава.
Карантинная зона
Желтая
- Киев,
- Винницкая,
- Волынская,
- Днепропетровская,
- Донецкая,
- Житомирская,
- Закарпатская,
- Запорожская,
- Ивано-Франковская,
- Киевская,
- Кировоградская,
- Луганская,
- Львовская,
- Николаевская,
- Одесская,
- Полтавская,
- Ровенская,
- Сумская,
- Тернопольская,
- Харьковская,
- Херсонская,
- Хмельницкая,
- Черкасская,
- Черновицкая,
- Черниговская (области).
Ограничения в желтой зоне
С 6 декабря в Украине начали действовать новые правила адаптивного карантина. Согласно им, посещать общественные заведения в желтой зоне могут только люди, вакцинированные по крайней мере одной дозой COVID-вакцины и имеющие COVID-сертификат или справку о прививке. Подойдут также и другие ковидные документы – отрицательный тест на COVID-19, действующий 72 часа, или сертификат о выздоровлении.
Работники ресторанов, спортзалов, гостиниц также должны иметь по крайней мере одну прививку против коронавируса.
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