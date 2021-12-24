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"Красных" скоро не останется. Минздрав обновил карантинные зоны

Юлия Гаврилюк
24 декабря, 10:28
Министерство здравоохранения обновило данные эпидемиологической ситуации в стране

Все области Украины могут перейти в желтую зону / Фото: Коллаж: Сегодня

В двух "красных" областях почти стабилизировались COVID-показатели, но регионы все равно находятся в красной зоне.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава.

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Карантинные зоны

Красная

  • Волынская;
  • Запорожская.

Желтая

  • Днепропетровская,
  • Ивано-Франковская,
  • Кировоградская,
  • Луганская,
  • Львовская,
  • Полтавская,
  • Ровенская,
  • Тернопольская,
  • Харьковская,
  • Херсонская.
  • Черновицкая,
  • Донецкая,
  • Винницкая,
  • Хмельницкая,
  • Закарпатская,
  • Одесская,
  • Киевская,
  • Житомирская,
  • Сумская,
  • Николаевская,
  • Черниговская,
  • Черкасская.

Отмена красной зоны

Ляшко сказал, что в Волынской и Запорожской областях в течение 20-22 декабря наблюдается стабилизация коэффициента выявления случаев заражения. Этот показатель позволяет рассмотреть вопрос об отмене красной зоны карантина.

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"Министерство ежедневно анализирует признаки эпидемической опасности в регионах, и по этим результатам наблюдаем стабилизацию ситуации в Волынской и Запорожской областях. Сейчас показатели позволяют нам вывести из красного уровня эпидемической опасности эти два региона", – отметил Ляшко.

Министерство здравоохранения инициирует заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций для рассмотрения этого вопроса.

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