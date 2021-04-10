Кремлевским оркам не поздоровится. Ярош заявил о подготовке добровольцев

Бывший лидер "Правого сектора" рассказал о работах по восстановлению УДА

Бывший лидер "Правого сектора" и экс-депутат Дмитрий Ярош заявил о плановой работе "Украинской добровольческой армии" (УДА) на фронте и в тылу.

По словам Яроша, добровольцы готовы отвечать на действия врага в случае наступления России на Донбассе.

"При возможном обострении военной ситуации и широкомасштабном наступлении врага, будут немедленно восстановлены и развернуты резервные 5-й и 8-й отдельные батальоны и подразделения обеспечения, а также создан 3-й отдельный батальон. "Госпитальеры" – готовы. Кроме того, учитывая ситуацию, возможно развертывание дополнительных легкопехотных отрядов", – пишет Ярош в своем Facebook.

УДА будет действовать в подчинении Командования ЗСУ рядом с кадровыми военными.

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"Плечом к плечу с нашими братьями по оружию защищать родную землю от злобных кремлевских орков", - обещает лидер УДА.

Отметим, два года назад Дмитрий Ярош заявлял, что за две недели реально освободить все оккупированные территории. Но это возможно только при условии, что Россия не будет вмешиваться.