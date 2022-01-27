Кровавая стрельба в Днепре. Зеленский поставил требования копам

Зеленский прокомментировал стрельбу в Днепре / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал расстрел пятерых людей в Днепре и выразил соболезнования родным погибших. Он потребовал от полиции как можно скорее раскрыть дело и информировать людей обо всех подробностях.

Об этом президент написал в своем Telegram-канале.

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"Любая помощь, необходимая близким жертв этого страшного преступления, должна быть предоставлена безотлагательно. Искренние соболезнования тем, кто сегодня потерял родных", – написал президент.

Зеленский ожидает, что полицейские будут сообщать украинцам обо всех деталях трагедии.

"Мотивы убийцы, то, как такое стало возможным – все должно быть проанализировано максимально детально. Обязательные кадровые выводы должны быть сделаны в ближайшее время", – добавил глава страны.

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