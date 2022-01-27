Кровавая стрельба в Днепре. Зеленский поставил требования копам

Зеленский прокомментировал стрельбу в Днепре / Фото: Коллаж: Сегодня
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал расстрел пятерых людей в Днепре и выразил соболезнования родным погибших. Он потребовал от полиции как можно скорее раскрыть дело и информировать людей обо всех подробностях.
Об этом президент написал в своем Telegram-канале.
"Любая помощь, необходимая близким жертв этого страшного преступления, должна быть предоставлена безотлагательно. Искренние соболезнования тем, кто сегодня потерял родных", – написал президент.
Зеленский ожидает, что полицейские будут сообщать украинцам обо всех деталях трагедии.
"Мотивы убийцы, то, как такое стало возможным – все должно быть проанализировано максимально детально. Обязательные кадровые выводы должны быть сделаны в ближайшее время", – добавил глава страны.
Подробности ЧП
- Инцидент произошел около 4-х часов утра 27 января. Солдат караульной службы взял автомат АК-47 и патроны к нему, а затем открыл стрельбу. В это время в помещении было 22 солдата.
- Двое успели выбежать на улицу и набрать по телефону полицию и скорую. Злоумышленник сбежал, но его уже задержали копы.
- На месте происшествия погибли 5 человек, 5 ранены.
- Стрелявший – солдат срочной службы Рябчук Артемий Юрьевич 2001 года рождения. По данным силовиков, парень родом из Одесской области.
- Как стало известно "Сегодня", солдат служил в НГУ с осени прошлого года. Был задействован в охране "Южмаша".