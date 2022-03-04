Крупную группировку оккупантов накрыли "Градами": Арестович о ситуации на фронте

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Для украинской армии 3 марта стало непростым днем, однако в боях с оккупантами был и ряд успехов. В частности, в Херсоне около тысячи военнослужащих РФ попали под обстрел ВСУ.

Об этом сообщил внештатный советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович в эфире канала "Белсат TV".

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"День был тяжелый, но заканчиваем его оптимистично. Под Николаевым гоняли сегодня их целый день, в ожидании, когда сгруппируются. Под вечер съехались под село Пески на востоке области. И там наши их накрыли "Градами". В Херсоне накрыли аэропорт полностью: а там было – около 1000 в/с, 20 вертолётов, +200 машин. Остатки – сколько их там осталось, уточняются", – пишет Арестович.

Советник руководителя Офиса президента также рассказал о ситуации в Гостомеле Киевской области:

"В Гостомеле – второй раз поймали в уличные бои, побили БМД, а потом накрыли сосредоточение, тоже "Градом". Их боеприпасы рвались так, что в бомбоубежищах по соседству двери заклинило. А не ходи ты, Ваня, в Украину".

Ситуация в Украине 3 марта