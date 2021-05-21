Крушение Ил-76 в Луганске – суд оправдал генерала Назарова

Суд оправдал генерала Назарова. Фото: коллаж "Сегодня"

Кассационный уголовный суд Верховного суда оправдал генерала Виктора Назарова, который был осужден по делу о катастрофе военного самолета Ил-76 под оккупированным Луганском.

Об этом сообщил адвокат потерпевшей стороны Виталий Погосян на своей странице в Facebook.

"Все, приговоров по Иловайску и Дебальцево не будет. Назаров признан невиновным", – написал он.

Реклама

Катастрофа Ил-76 под Луганском

В июне 2014-го самолет доставлял бойцов и вооружение на луганский аэродром, и попал под ракетный обстрел росийских боевиков. Все на борту – а это 40 десантников и девять членов экипажа – погибли.

Павлоградский суд решил, что о засаде террористов украинское военное руководство знало, и ничего не сделало для предотвращения трагедии. А виновным в служебной халатности признали тогдашнего командующего штаба АТО Виктора Назарова. Но он подал апелляцию – просил полного оправдания. После трех лет слушаний – приговор оставили без изменений.

Напомним, в декабре прошлого года Днепровский апелляционный суд подтвердил обвинительный приговор генералу Виктору Назарову, который получил семь лет тюрьмы по делу о сбитом самолете