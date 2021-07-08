Кто е…л Гитлера, генетический код счастья и херсонский суржик. О чем пишет Мендель в своей книге

Бывшая пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель наконец-то выложила в виде колонки на сайте "Украинской правды" фрагмент своей книги. Как анонсировала сама госпожа автор – "об украинской политике, своей работе в качестве спикера главы государства и самоидентификации украинцев".

Правда, опубликованный отрывок не содержит инсайдов о буднях Офиса президента. Это несколько путанные, временами противоречивые размышления о "генетическом коде счастья", которым обладают немцы, но нет у нас, украинцев, об "украинском русскомязыке" и уроках истории. Подробнее читайте в материале "Сегодня".

"Трах" в голове пьяного солдата"

Свои размышления о том, как немецкое общество избавилось от травм Второй мировой, Мендель начинает с лихих козырей: историей о том, как один из красноармейцев, штурмовавших Рейхстаг, оставил на его стенах граффити – "Я еб…л Гитлера в зад". Эту надпись Мендель назвала "самой откровенной среди тогдашних надписей" на здании немецкого парламента.

Как уверяют СМИ, такая надпись действительно имела место. Хотя, ради исторической правды отметим, что в оригинале она звучала иначе. Вместо кокетливого слова "зад" солдату свойственно использовать термин "ж...па" – гениальный роман Ярослава Гашека не даст соврать.

Почему Мендель называет эту надпись "самой откровенной"? Потому что, по мнению авторки, безымянный солдат только таким образом смог выразить свое презрение к нацизму. Здесь придется привести фрагмент книги целиком:

"Ведь нет в истории ничего более позорного, чем инфантильные попытки изображать тиранию идеологией "непорочной" жестокости, скрывая разнообразные проявления человеческого произвола, падение героев, триумф павших, весь этот "трах" в голове пьяного солдата, который, напрочь забыв о мирной жизни, залез на немку, которая вопила от ужаса и, возможно, была избита, чтобы потом еще годами заливать водкой свой посттравматический синдром, не умея рассказать о том, что совершила с ним война, отталкивая собственную семью, повышая голос на ​​мать; солдата, у которого, возможно, во всей его жизни выпала единственная возможность вложить все свое взлелеянное на уже Второй мировой войне отвращение к нацизму в те несколько слов на стене Рейхстага".

Фраза, безусловно, красивая, но что именно хотела ею сказать писательница с ученой степенью? (Напомним, что в 26 лет Мендель защитила кандидатскую диссертацию.) Что советский солдат, дойдя до Берлина с тяжелыми и кровопролитными боями, в ходе которых он убил немало немецких солдат и офицеров, смог выразить свое отношение к нацизму только в одном – написав похабное граффити про Гитлера.

От фольк-хистори к псевдонауке

Попробуем разобраться в уроках истории от Мендель. Зачем немцы оставили эту надпись на Рейхстаге для потомков? Чтобы на примере советского солдата помнить о преступлениях нацистов перед человечеством – и с каждым новым поколением продолжать их искупать. В то время как "поимевший" самого Гитлера советский солдат до конца своих дней останется, грубо говоря, скотом. В тоталитарных странах, как можно понять из текста книги, нет времени для изучения уроков истории – люди заняты другими вещами.

Юлия Мендель: "Мы до сих пор выясняли, какой язык в нашей многоязычной стране был "правильным" / Фото: Facebook

Но почему так происходило? Почему в постсоветских странах люди "страдали и боялись мечтать"? По Мендель, потому, что "в нашей многострадальной нации нет генетического кода счастья".

Обычно исследованиями генетически обусловленного уровня счастья нации занимаются "британские ученые", которые в сети давно стали мемом. Собственно, этот псевдонаучный вывод перечеркивает все вышесказанное Мендель – проблема не в тоталитарной пропаганде или переписывании истории (которая, справедливости ради отметим, происходит с каждой новой сменой власти на отдельно взятой территории), а в наборе генов.

Родились бы немцами – жили бы счастливее и сознательнее. И, само собой, пили бы баварское.

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К слову, в "Воспоминаниях о войне" знаменитого искусствоведа Николая Никулина упоминается другое граффити на Рейхстаге, оставленное неким Сидоровым. Оно выглядело так: "Еб…л я вас всех! Сидоров".

Какой суржик правильный?

Далее Мендель, филолог по образованию, резко переходит от генетики к языковым вопросам.

"Шел двадцать первый год двадцать первого века. А мы до сих пор выясняли, какой язык в нашей многоязычной стране был "правильным", – пишет экс-пресс-секретарь в своей книге.

По словам Мендель, языковой вопрос стал полем политической битвы между "апологетами украинского национализма и пророссийского мира". Осторожно оговаривая приоритет украинского как государственного, Мендель делает неожиданный вывод, что дело вообще не в языке.

"Ведь нужно защищать не русскоязычных и не украиноязычных. Стоит защищать нас от самих себя, от той ненависти, которую мы можем носить в себе и проявлять к другим. Украинцы не понимают друг друга не из-за языка, а из-за нежелания слушать, слышать и воспринимать", – мудро замечает авторка.

Очевидно, опять генетика гадит.

Свою позицию по языковому вопросу Мендель озвучивала и ранее, еще будучи на должности пресс-секретаря. Причем ее тезис об "украинском русском языке" (по аналогии с вариантами национального языка – например, американским либо австралийским вариантом английского) вызвал в обществе оживленную дискуссию, причем не всегда благожелательную.

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Другой вопрос, что сложившегося мнения о том, каким должен быть этот самый "украинский русский", у самой авторки нет. С одной стороны, Мендель призывает учить молодежь грамматике украинского языка, что кажется очень здравым – пресловутый суржик занимает все большее место в пространстве культуры и тех же СМИ. Кроме того, как отметила филолог Ирина Голубовская в комментарии "Сегодня", полноценный вариант национального языка возможет только после определения правил его лексики и грамматики.

Но с другой стороны, Мендель искренне восторгается суржиком херсонского села, где будущая писательница провела первые несколько лет жизни: "это сочный суржик, насыщенный энергией свободы и всепонимания, практичности и смекалки". То есть, по мнению филолога Мендель, пресловутый "украинско-русский" – это язык без филологических норм.

И так далее, и тому подобное, продолжать можно до бесконечности.

Но статья для сайта, в отличие от книги, не резиновая. Одно не вызывает ни малейших сомнений. За счет множества противоречивых идей писательницы, склонности к эпатажу и словесной эквилибристике ее книга однозначно будет пользоваться успехом. Как минимум, у журналистов.

Напомним, что первые слухи о том, что Юлия Мендель покинет пост пресс-секретаря президента Украины Владимира Зеленского появились еще в апреле. Среди причин, которые привели к решению об отставке, упоминались хейт и высокие требования главы государства.