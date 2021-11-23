Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Последние новости Украины

Кто покинет красную зону уже в ближайшее время? Список регионов

Инна Собора
23 ноября, 15:08
В областях начала улучшаться ситуация с заболеваемостью коронавирусом

Скоро красных зон в Украине станет меньше. / Фото: Коллаж: Сегодня

Эксперты констатируют начало спада заболеваемости коронавирусом в Украине. На этой неделе из красной зоны выйдут две области, а в ближайшее время еще три и Киев.

Об этом заявил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE) Юрий Ганиченко.

Реклама

Уровень заболеваемости в Украине

За неделю заболеваемость уменьшилась на 20%, а количество госпитализаций – на 19%.

"Однако все еще существует высокий риск повторного роста, как показывает ситуация в Европе", – отметил Ганиченко.

Кто покинет красную зону

Эксперты прогнозируют, что уже на этой неделе могут выйти из красной зоны такие области:

Реклама
  • Луганская,
  • Львовская.

В ближайшее время к ним могут присоединиться:

  • город Киев,
  • Донецкая,
  • Одесская,
  • Херсонская области.

В Украине ужесточат правила желтой зоны

В то же время в правительстве недавно заявили, что Минздрав планирует ужесточение правил желтой зоны адаптивного карантина. Для этого разрабатывают изменения в уже действующие правила.

Эти изменения будут предполагать, что при желтом уровне эпидемической опасности для работы необходимо иметь полный курс вакцинации – как для работников, так и для посетителей.

Реклама

Однако следует отметить, что пока эти изменения не утверждены.

Карантинные зоны в Украине

Красная зона:

  • г. Киев
  • Херсонская
  • Одесская
  • Запорожская
  • Донецкая
  • Днепропетровская
  • Сумская
  • Николаевская
  • Ровенская
  • Житомирская
  • Ивано-Франковская
  • Киевская
  • Луганская
  • Хмельницкая
  • Черниговская
  • Львовская
  • Волынская
  • Черкасская
  • Винницкая области.

Оранжевая зона:

  • Полтавская
  • Харьковская
  • Закарпатская области.

Желтая зона:

  • Тернопольская
  • Кировоградская
  • Черновицкая области.

Раньше мы писали: