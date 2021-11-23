Кто покинет красную зону уже в ближайшее время? Список регионов

Скоро красных зон в Украине станет меньше. / Фото: Коллаж: Сегодня
Эксперты констатируют начало спада заболеваемости коронавирусом в Украине. На этой неделе из красной зоны выйдут две области, а в ближайшее время еще три и Киев.
Об этом заявил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE) Юрий Ганиченко.
Уровень заболеваемости в Украине
За неделю заболеваемость уменьшилась на 20%, а количество госпитализаций – на 19%.
"Однако все еще существует высокий риск повторного роста, как показывает ситуация в Европе", – отметил Ганиченко.
Кто покинет красную зону
Эксперты прогнозируют, что уже на этой неделе могут выйти из красной зоны такие области:
- Луганская,
- Львовская.
В ближайшее время к ним могут присоединиться:
- город Киев,
- Донецкая,
- Одесская,
- Херсонская области.
В Украине ужесточат правила желтой зоны
В то же время в правительстве недавно заявили, что Минздрав планирует ужесточение правил желтой зоны адаптивного карантина. Для этого разрабатывают изменения в уже действующие правила.
Эти изменения будут предполагать, что при желтом уровне эпидемической опасности для работы необходимо иметь полный курс вакцинации – как для работников, так и для посетителей.
Однако следует отметить, что пока эти изменения не утверждены.
Карантинные зоны в Украине
Красная зона:
- г. Киев
- Херсонская
- Одесская
- Запорожская
- Донецкая
- Днепропетровская
- Сумская
- Николаевская
- Ровенская
- Житомирская
- Ивано-Франковская
- Киевская
- Луганская
- Хмельницкая
- Черниговская
- Львовская
- Волынская
- Черкасская
- Винницкая области.
Оранжевая зона:
- Полтавская
- Харьковская
- Закарпатская области.
Желтая зона:
- Тернопольская
- Кировоградская
- Черновицкая области.
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