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Кто сможет покупать землю и сколько в Украине олигархов: "Свобода слова Савика Шустера"

4 июня, 11:05

Сергей Пономаренко

В студию придет новый председатель наблюдательного совета "Укроборонпрома" и представители политсил

Сегодня, 4 июня, в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина" обсудят наиболее резонансные события недели.

Темы программы: война против олигархов – что предполагает законопроект президента и победит ли он их, сколько в Украине всего олигархов, рынок земли – кто сможет приобрести паи с 1 июля. Также в студии обсудят суд против Игоря Коломойского – при чем здесь сатира?

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Гости студии:

Смотрите ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" каждую пятницу в 21:00 на канале "Украина"!

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