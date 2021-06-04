Кто сможет покупать землю и сколько в Украине олигархов: "Свобода слова Савика Шустера"

Сегодня, 4 июня, в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина" обсудят наиболее резонансные события недели.
Темы программы: война против олигархов – что предполагает законопроект президента и победит ли он их, сколько в Украине всего олигархов, рынок земли – кто сможет приобрести паи с 1 июля. Также в студии обсудят суд против Игоря Коломойского – при чем здесь сатира?
Гости студии:
- Роман Лещенко Министр аграрной политики и продовольствия Украины;
- Тимофей Милованов, председатель наблюдательного совета "Укроборонпрома", президент Киевской школы экономики;
- Руслан Стефанчук, первый заместитель председателя Верховной Рады Украины;
- Александр Корниенко, председатель партии "слуги народа";
- Юлия Тимошенко, лидер партии ВО "Батькивщина";
- Юрий Бойко, сопредседатель фракции партии "Оппозиционная платформа – За жизнь";
- Артур Герасимов, сопредседатель фракции партии "Европейская Солидарность";
- Кира Рудик, председатель партии "Голос";
- Владимир Гройсман, лидер партии "Украинская стратегия Гройсмана", премьера & # 39; Премьер-министр Украины (2016-2019);
- Олег Ляшко, лидер "Радикальной партии";
- Геннадий Гудков, депутат Государственной думы России 3-6 созывов;
- Дмитрий Гордон, основатель интернет-издания "Гордон".
Смотрите ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" каждую пятницу в 21:00 на канале "Украина"!
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