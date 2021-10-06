Кто такой Галантерник? Все о возможном фигуранте "дела Труханова"

Владимир Галантерник - одесский бизнесмен / Фото: Коллаж: Сегодня

Источники "Сегодня" в правоохранительных органах на вопрос о том, кто же один из известных одесситов, кому подписано подозрение, не исключили, что речь идет о бизнесмене Владимире Галантернике, которого считают теневым "хозяином" Одессы. Он редко показывает свое лицо общественности и почти не дает интервью.

Сайт "Сегодня" узнал, что известно о бизнесмене Галантернике.

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Семья

Одесский мультимиллионер Владимир Галантерник живет в Лондоне. Он женат на Наталии Зинько. Она является известным украинским дизайнером. В начале своей трудовой деятельности Наталья работала советником председателя суда в Одессе, но потом начала выпускать одежду собственного бренда.

Дети

Кроме этого, у Галантерника есть сын Иван. В Англии отдельно живет и старшая дочь бизнесмена – Мария (от первого брака). Бизнесмен позаботился убрать с ним фото не только из СМИ, но также из всех официальных источников, поэтому одесского олигарха почти никто не знает в лицо.

В Украине на публике он появился за последние годы лишь однажды – на открытии первого Одесского международного кинофестиваля.

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Бизнес в 90-е

В начале 90-х годов Галантерник пришел к хозяину магазина электротоваров с документами о задолженности. Это была рейдерская схема захвата имущества, но она была экономически оформленная. В то же время, по словам бизнесмена, он начинал свое дело с того, что "торговал электротоварами".

Имя мультимиллионера фигурирует с группировкой Александра Ангерта, по кличке Ангел. Ангерт и его партнеры контролировали экспорт-импорт нефтепродуктов, занималась вымогательством и торговлей оружием. В этой же группировке состоял нынешний мэр Одессы – Геннадий Труханов. Через Труханова Галантерник попал к Ангелу.

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Затем было тесное сотрудничество с мэрами Гурвицем и Боделаном, во времена которых бизнес-империя в Одессе стала расти очень быстро. А когда мэром стал Геннадий Труханов, Галантерник получил Аркадию и Старосенную площадь.

Экс-депутат Одесского горсовета и бывший советник Михаила Саакашвили Саша Боровик рассказал, что Галантерник отвечал за развитие бизнеса и взаимодействие с властью. Боровик описал, как решались некоторые земельные вопросы в горсовете.

"Как правило, предложение о передаче участка вносилось с голоса и его без дебатов поддерживало большинство. Далее горсовет заключал договор аренды на 50 лет. А потом через цепочку сделок объект или землю приватизировали", – говорит экс-депутат.

В мае 2017 года по Одессе появилась новость о том, что убили авторитетного бандита Александра Ангерта.

Влияние Галантерника в Одессе

На сегодняшний день Галантерник не растерял своего влияния в Одессе (даже учитывая тот факт, что он давно живет за границей). Он и сейчас во многом определяет политические и бизнес-процессы в городе. Но отношения с мэром Трухановым разладились. По словам двух источников Forbes, в последние два года Труханов и Галантерник разделили часть совместных бизнесов.

Галантерник не так давно раскрыл активы, подтвердив наличие долей в рынках "Привоз", 7-ой километр", торгово-развлекательных центрах City Center, City Center "Котовский", Аркадия Сити и бутик-отеле De Paris. Но до недавнего времени мультимиллионер не признавал своих бизнес-интересов в Украине.

Его доля в перечисленных объектах составляет около 50%. Все активы оформлены на номинальных владельцев или офшоры.

Отдых одесского бизнесмена

Галантерник любит закатывать пышные праздники в Лондоне и южном берегу Франции, на которых выступают российские звезды – группы "Ленинград", "Мумий Тролль", "Земфира" и другие. В 2019 году состояние Галантерника оценили в 178 млн долларов.

Обыски в Одессе

Летом 2020 года НАБУ также проводило многочисленные обыски в Одессе в деле о махинациях мэрии, где фигурируют мэр Одессы Геннадий Труханов и неофициальный "хозяин" Одессы Владимир Галантерник.

СМИ писали, что обыски проходили у Галантерника, Труханова и его заместителя Павла Вугельмана.