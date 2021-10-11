Кто в Украине может получить ПЦР-тест на COVID-19 бесплатно? Ответ Минздрава

ПЦР-тестирование в Украине. Фото: коллаж "Сегодня"
Бесплатный тест на COVID-19 в Украине могут получить не только пациенты, у которых есть подозрение на коронавирусную инфекцию. Анализ могут сделать с признаками вирусной пневмонии и других ОРВИ.
Об этом сообщает Минздрав.
Кому назначают бесплатное ПЦР-тестирование на COVID-19?
- Лицам с подозрением COVID-19
- Лицам с признаками других ОРВИ
- Лицам с признаками вирусной пневмонии
- Пациентам с внегоспитальной пневмонией
- Контактным лицам при появлении симптомов, которые не исключают COVID-19
Стоит отметить, что первым трем категориям ПЦР назначают при условии, что им не проводился скрининговый быстрый тест на определение антигена SARS-CoV-2.
Кто обязан предоставить направление на бесплатное тестирование?
Направление на бесплатное тестирование обязан предоставить семейный врач. Если доктор по разным причинам отказывается дать такое направление в случае отсутствия семейного врача, нужно обращаться на горячую линию Минздрава 0 800 60 20 19.
Коронавирус в Украине
По состоянию на понедельник, 11 октября, в мире зафиксировали 238 668 492 случаев заражения на COVID-19, из них 4 867 610 летальных. В этом списке Украина в Европе занимает третью позицию по суточной смертности и распространению COVID-19.