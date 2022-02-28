Куда бросать "коктейли Молотова": в Минобороны показали уязвимые места вражеской техники (фото)

Украинцам рассказали, как правильно бросать "коктейли Молотова" в технику врага. Фото: коллаж "Сегодня"
Министерство обороны Украины показало уязвимые места вражеской техники, которые следует атаковать коктейлями Молотова. Инструкция опубликована на странице ведомства в Facebook.
"Бей оккупанта! Вместе победим!" – говорится в сообщении Минобороны.
Так, в предоставленной инструкции изображены грузовики, бронеавтомобили "Тайфун" и "Тигр", а также БТР-82А. Отмечаются уязвимые места российской военной техники.
Грузовики: лобовое стекло, люки, решетки радиатора, шины, бензобак.
Бронеавтомобиль "Тайфун": крыша с люками, решетки радиатора, лобовое стекло, шины.
Бронеавтомобиль "Тигр": лобовое стекло, люки, решетки радиатора, шины.
БТР-82А: башня, люки, лобовые люки, шины.
Ранее сайт "Сегодня" информировал о том, как сделать "коктейль Молотова".
Также мы сообщали, что на окраине столицы киевляне устроили жесткий прием оккупантам: техника, которая шла на прорыв, попала под шквал коктейлей Молотова.