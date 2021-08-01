Куда делись больничные? В некоторых областях украинцы ждут выплаты с января

Дефицит листков нетрудоспособности возник из-за коронавируса, а поэтому и с выплатами могут быть задержки

Больничных не хватает. Коллаж "Сегодня"

В некоторых областях снова проблемы с выплатами больничных. В Винницкой области денег не могут получить беременные, потому что им выдают только временные справки, а этих документов недостаточно. Листков нетрудоспособности в области нет с января. Пандемия коронавируса вызвала дефицит по всей Украине.

Как предполагают решить проблему в Министерстве здравоохранения, узнавали новости "Сегодня".

Мария на тридцать второй неделе беременности. Показывает документ, который получила от своего врача, когда оформляла декретный отпуск.

"Это справка о временной нетрудоспособности, которая выдается сейчас в городе Винница и Винницкой области вместо бланка. Она лишь показывает, почему я отсутствовала на работе, но это не является основанием для материального обеспечения застрахованного лица", – говорит Мария Собко.

Деньги будущая мама может получить только по листку нетрудоспособности. Врач выдает его на тридцатой неделе беременности. Когда женщины по закону уходят в декретный отпуск. Выплаты осуществляет Фонд социального страхования. Сколько – определяет работодатель. 100 процентов средней заработной платы могут перечислить сразу в полном объеме или по частям. Если все сделать вовремя, деньги будущая мама получит еще до рождения ребенка.

Но в данный момент на выплаты будущей маме нечего и надеяться. Больничных листов в области не хватает с января. Закупить бланки самостоятельно регион не может. Уже задолжали почти 60 тысячам винничан, в том числе и роженицам.

Когда появятся больничные

Чтобы дефицита бланков в дальнейшем не возникало, с июня по сентябрь все заведения здравоохранения должны перейти на электронные больничные, отмечают в Минздраве. Но те, кто в данный момент получил временные справки, должны обменять их на бумажные листки нетрудоспособности.

Провести тендеры на их закупку удалось только 20 июля. До этого торги были заблокированы.

"Торги состоялись, заказ также произошел. Мы перепрофилируем и передаем из одного региона в другой там, где существует избыток бланков, для того, чтобы не возникало нигде нехватки этих бланков", – успокаивает глава Минздрава Виктор Ляшко.

Именно благодаря перераспределению бланков из киевских больниц недавно обеспечили Полтавскую, где еще в начале июня долг по выплате составлял более 100 миллионов гривен. Так же в мае решали проблему на Ивано-Франковщине. Львовская область отдала лишние пятьдесят тысяч больничных. А поставка с Минздравом в августе должен семь раз покрыть дефицит.

Почти 120 тысяч листков ожидает и Ровенская область, 150 тысяч – Николаевщина, где в данный момент выплат не могут получить почти 20 тысяч человек. Более 180 тысяч – Сумская область.

Выплаты могут задержаться

Но хватит ли средств, чтобы люди их получили по этим больничным. Вот что об этом на запрос "Сегодня" ответили в Фонде социального страхования :

"Все выплаты по больничным листам осуществляются Фондом в полном объеме. В то же время на сегодняшний день возможно удлинение сроков перечисления средств. Дата финансирования материального обеспечения зависит от даты подачи работодателем заявления-расчета на выплату средств работнику".

Уже на этой неделе Винницкая область должна получить 60 тысяч бланков. Поставки следующих 110 тысяч – согласовывается. Первыми выплаты должны получить те, кто болел еще в январе. Беременные тоже в приоритете, но сначала те, кто выходил в декрет в мае.

Поэтому будущая мама Мария средства, в которых так нуждается в данный момент, скорее всего получит уже с младенцем на руках.

Ранее мы рассказывали, как будут работать электронные больничные листы.