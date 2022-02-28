Куда обращаться, если пропали ваши родные? В Украине заработал центр по поиску пленных

Заработал центр по поиску пленных. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине заработал Объединенный центр по поиску и освобождению пленных. Туда можно обратиться, если на войне пропали ваши родные.

Об этом сообщило ГУ СБ Украины в г. Киеве и Киевской области в Facebook.

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Сейчас уточняются списки пропавших, чтобы найти и вернуть домой каждого украинца, попавшего в плен или пропавшего без вести.

Россияне тоже будут в списках

Кроме того, Объединенный центр работает также для российских кафиров.

"Русские матери, если вы хотите вернуть своих сыновей, обращайтесь. Потому что ваше государство не собирается их забирать. Только вы можете позаботиться о своих детях!", – отмечают в СБУ.

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Для обращений граждан круглосуточно работают телефоны:

+38 067 650 83 32;

+38 098 087 36 01;

электронный ящик: united.centre.ssu@gmail.com.

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