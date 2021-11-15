Куда поехать, чтобы встретить призраков? ТОП-5 самых загадочных мест в Украине

В Украине много мистических мест, пропитанных сильной энергетикой. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине много красивых и незабываемых мест. Но туристов частенько привлекает и другая сторона – мистическая. Они хотят проверить, правда ли, что на некоторых локациях можно встретить призраков и прочувствовать сильнейшую энергетику.

Сайт "Сегодня" собрал подборку пяти самых загадочных мест в Украине.

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Таракановский форт

Фото: wikipedia.org

Это уникальнейшее оборонное сооружение Украины, расположенное в Ровненской области. Его построили в конце XIX века. Одни легенды рассказывают, что это было оборонительное сооружение, которое стало военным составом и тюрьмой для солдат, и под стенами похоронено более 200 австрийских военных.

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Другие же утверждают, что немцы здесь проводили испытания нового секретного оружия. Местные говорят, что там очень сильный энергетический центр и называют Таракановский форт Городом приведений.

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Подвалы и окрестности Таракановского форта. Фото: Инна Собора/Сегодня

А туристы якобы частенько встречают там призраков. Есть свидетельства очевидцев, утверждающих, что они не только чувствовали присутствие потусторонних сил в запутанных лабиринтах коридоров, но даже сталкивались с привидениями. Например, в помещении церквушки был замечен силуэт, напоминающий священника.

Существуют легенды, что далеко не все, попавшие на территорию форта, вернулись назад. Но не стоит пугаться раньше времени, на сегодняшний день приняты соответствующие меры безопасности, чтобы никто случайно не упал в один из колодцев.

Также поговаривают, что порой там слышны глухие звуки взрывов, невнятный шепот и фразы, напоминающие воинские команды. Некоторые утверждали, что им довелось почувствовать на себе влияние необъяснимой силы, отбрасывающей человека на несколько метров.

Замок Любарта

Фото: nevdoma.com.ua

Луцкий замок – один из старейших и крупнейших в Украине. Его построили в XIV-XV веке, замок принадлежал литовскому князю Любарту. В 1429 г. там на съезде европейских монархов побывал князь Витовт.

Одна из легенд Луцкого замка рассказываето жизни молодой девушки – Оксаны. Женщину полюбил комендант крепости, но его чувства не встретили взаимность.

За отказ он наказал Оксану: солдаты сначала надругались над ней, после чего тело разрубили на мелкие частицы и бросили в реку. С того момента в замке Любарта появилось женское привидение, бродившее по улицам старого города по ночам в поисках частиц своего тела.

Историки говорят, что в межвоенный период по утрам в замке находили мертвых мужчин с обезображенными лицами. Говорят, таким образом Оксана напоминала, как не по-человечески с ней поступили люди в форме.

Невицкий замок

Фото: tourinform.org.ua

Невицкий замок находится в Закарпатской области, его в XII веке построили венгры, чтобы защищать свои границы от Киевской Руси. Архитектура замка уникальна – ей нет аналогов в Европе. До наших дней сохранилась только часть здания.

По легендам, стены замка сделаны на основе молока и яичного белка. Якобы очередная его владелица заставляла жителей сдавать молоко и яйца для раствора, что в итоге привело к голоду и нищете местного населения.

Позже злобной деве показалось мало добавлять в раствор яйца и молоко, она также потребовала сдавать грудное молоко, в результате от голода начали умирать и маленькие дети.

Но и этого не хватало – в раствор стали прибавлять человеческую кровь. В результате слух о ее жестокости дошел и до короля Масяша. Он приказал собрать всех коров в округе и привязать им колокольчики. Ночью они устроили шум под замком и злобная дева решила, что начался штурм замка. Когда она пыталась сбежать, король Масяш настиг ее и отрубил голову.

Говорят, что призрак горе-строительницы до сих пор бродит по замку, периодически пугая туристов.

Лысая гора

Фото: Сегодня

Историческая местность на территории Голосеевского района Киева, которая расположена на Выдубичах. Это одна из наиболее загадочных достопримечательностей столицы Украины, так называемое место силы, про которое ходит достаточно много мистических легенд.

Еще до введения христианства на Руси в подземельях обитали жрецы – хранили там книги и золото. Именно на Лысой горе, они молились своим богам. Эксперты находят там надписи древними иероглифами и античные апокрифы. Позже на гору пришли христианские монахи, построили тут подземный монастырь, и тайными ходами связали его с Печерской Лаврой.

Некоторые утверждают, что мистицизм Лысой горы – это не выдумка. Якобы над этим местом открыт астральный мир, где материализуются духи. Так, в советское время на Лысую гору привозили руководителей других стран, где они загадывали желания, которые частенько исполнялись.

Ученые объясняют "аномальность" этого места тем, что в районе Лысой горы, находится одна из самых мощных геопатогенных зон в Киеве.

По гипотезе ученого Дмитрия Лаврова, множество киевлян укрывалось в Китаевской и Голосеевской пустынях от врагов. Кроме того, якобы во времена Хана Батыя в пещерах были живьем замурованы тысячи людей. Что может до сих пор влиять на энергетику этого места.

Усадьба Акима Сулимы в Киеве

Фото: ua.igotoworld.com

Одно из интересных сооружений в столице – усадьба Акима Сулимы или, как ее еще называют, "Сулимовка".

Дворец строил в 1833-1835 годах Аким Сулима – далекий родственник гетмана Ивана Сулимы как городской дворец. Но владелец так и не дожил до конца строительства.

Согласно легенде, после смерти Сулимы его жена вышла замуж во второй раз за генерала Николая Ловцова. Как утверждают, с тех пор и стал приходить призрак бывшего хозяина – первого мужа.

В окнах верхнего этажа люди якобы часто видели белую фигуру. Предполагали, что это дух Акима, который не может покинуть усадьбу. Мол, таким образом он давал знать жене, что ревнует ее. Только когда усадьбу передали для нужд малообеспеченных, призрак исчез. Однако дети знали эту историю и очень боялись туда ходить.

Рассказывали, что из здания выпадали камни, а на чердаке по ночам якобы слышался громкий смех.

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