Кулеба немедленно созывает Совбез ООН для реализации Будапештского меморандума

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба направил обращение к государствам – членам Совбеза ООН по вопросу выполнения гарантий Будапештского меморандума.

"По поручению президента Украины Владимира Зеленского направил официальный запрос на основе ст. 6 Будапештского меморандума к государствам – членам СБ ООН с требованием немедленно провести консультации по безотлагательным действиям по снижению напряженности и практическим шагам обеспечения безопасности Украины", – написал министр в Twitter. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 21, 2022

Украина может поставить под сомнение Будапештский меморандум

Президент Украины Владимир Зеленский 19 февраля во время Мюнхенской конференции по безопасности призвал гарантов Будапештского меморандума собраться и решить вопрос предупреждения российской агрессии против Украины. В противном случае Зеленский не исключил, что Украина поставит под сомнение Будапештский меморандум, декларирующий ее безъядерный статус.

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"Если этого не произойдет или по результатам не будет гарантий безопасности для нашего государства, Украина будет иметь полное право считать, что Будапештский меморандум не работает и все пакетные решения 1994 года были поставлены под сомнение", — сказал Зеленский.

15 февраля три первых президента Украины призвали страны – подписанты Меморандума предоставить Киеву прописанные в документе гарантии на фоне сообщений о готовящемся нападении России.

В начале февраля в интервью изданию Axios Зеленский сказал, что отказ Киева от ядерного оружия в 1994 году был ошибкой.

В Кремле встревожены

Министр обороны России Сергей Шойгу на заседании Совбеза РФ заявил, что серьезно относится к возможности возвращения Украине ядерного статуса.

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