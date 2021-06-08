Кулеба в Германии и суд по МН17 в Нидерландах – анонсы СЕГОДНЯ

Мы собрали все самые важные предстоящие события 8 июня в Украине и за рубежом в одном месте

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба начнет официальный визит в Германию, а в Нидерландах в Схипхоле продолжится суд над обвиняемыми в деле о сбитом над Донбассом авиалайнере рейса МН17 "Малазийских авиалиний".

Украина

Начало официального визита министр иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы в Федеративную Республику Германию.

Международная конференция "Democracy in Action: Zero Corruption Conference" по вопросам гибридных угроз демократии: дезинформации, коррупции и правовых войн (Галерея D12, ул. Десятинная 12). Подробнее о конференции можно узнать на сайте. Видеотрансляция на YouTube.

Форум "Украина 30. Экология". Детали и трансляция: сайт, Facebook, Twitter, Instagram, Telegram, YouTube.

Видеоконференции рабочих групп по безопасности, политическим вопросам, гуманитарной, а также экономической рабочей группы Трехсторонней контактной группы по Донбассу.

12:00 – заседание Комитета Верховной Рады Украины по вопросам антикоррупционной политики в формате видеоконференции (ул. Садовая, 3-а, зал заседаний 330).

– заседание Комитета Верховной Рады Украины по вопросам антикоррупционной политики в формате видеоконференции (ул. Садовая, 3-а, зал заседаний 330). 9:00 – презентации образовательного сериала Министерства цифровой трансформации Украины о новых цифровых профессиях. Сериал будет доступен бесплатно на портале "Дія.Цифрова освіта". Трансляция презентации пройдет на YouTube странице Минцифры. Журналисты могут задать вопрос спикерам в онлайн-форме.

– презентации образовательного сериала Министерства цифровой трансформации Украины о новых цифровых профессиях. Сериал будет доступен бесплатно на портале "Дія.Цифрова освіта". Трансляция презентации пройдет на YouTube странице Минцифры. Журналисты могут задать вопрос спикерам в онлайн-форме. 9:30 – рассмотрение дела по иску Натальи Лавренюк об обжаловании указа президента Украины от 19 февраля 2021 года в части применения к ней санкций в Кассационном суде в составе Верховного суда

– рассмотрение дела по иску Натальи Лавренюк об обжаловании указа президента Украины от 19 февраля 2021 года в части применения к ней санкций в Кассационном суде в составе Верховного суда 9:30 – заседание по делу о похищении и убийстве Василия Сергиенко в Дарницком районном суде Киева (Севастопольская, 7/13).

– заседание по делу о похищении и убийстве Василия Сергиенко в Дарницком районном суде Киева (Севастопольская, 7/13). 10:00 – заседание Высшего совета правосудия (ул. Студенческая, 12-а).

– заседание Высшего совета правосудия (ул. Студенческая, 12-а). 10:00 – заседание Комиссии по вопросам высшего корпуса государственной службы (НАГС, ул. Прорезная, 15, каб. 327).

– заседание Комиссии по вопросам высшего корпуса государственной службы (НАГС, ул. Прорезная, 15, каб. 327). 10:30 – первое заседание Совета по развитию креативной экономики при Кабинете министров Украины, который должен стать платформой для постоянного диалога между бизнесом и властью. Программа и регистрация по ссылке.

– первое заседание Совета по развитию креативной экономики при Кабинете министров Украины, который должен стать платформой для постоянного диалога между бизнесом и властью. Программа и регистрация по ссылке. 11:00 – заседание Комитета предпринимателей малого и среднего бизнеса при Торгово-промышленной палате Украины (ТПП) в формате круглого стола "О необходимости уменьшения стоимости эквайринга и межбанковской комиссии (интерчейндж) путем законодательного урегулирования" (ул. Б. Житомирская, 33).

– заседание Комитета предпринимателей малого и среднего бизнеса при Торгово-промышленной палате Украины (ТПП) в формате круглого стола "О необходимости уменьшения стоимости эквайринга и межбанковской комиссии (интерчейндж) путем законодательного урегулирования" (ул. Б. Житомирская, 33). 11:00 – церемония прощания с заместителем командира отдельного отряда "Азов" Александром Павлюком (Центр культуры МВД, ул. Пилипа Орлика, 16).

– церемония прощания с заместителем командира отдельного отряда "Азов" Александром Павлюком (Центр культуры МВД, ул. Пилипа Орлика, 16). 11:30 – рассмотрение дела о незаконном прослушивании Игоря Луценко накануне и во время его похищения в Шевченковском районном суде Киева (ул. Дегтяревская, 31а).

– рассмотрение дела о незаконном прослушивании Игоря Луценко накануне и во время его похищения в Шевченковском районном суде Киева (ул. Дегтяревская, 31а). 12:00 – открытие 33-й Международной агропромышленной выставки "Агро-2021" с участием министра аграрной политики и продовольствия Украины Романа Лещенко (территория НК "Экспоцентр Украины" (ВДНХ).

– открытие 33-й Международной агропромышленной выставки "Агро-2021" с участием министра аграрной политики и продовольствия Украины Романа Лещенко (территория НК "Экспоцентр Украины" (ВДНХ). 13:00 – IV Агрополитический форум, посвященный земельной реформе и инструментам финансирования аграриев в рамках "Агро-2021".

– IV Агрополитический форум, посвященный земельной реформе и инструментам финансирования аграриев в рамках "Агро-2021". 12:30 – пресс-конференция министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко, посвященная году его работы на должности.

– пресс-конференция министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко, посвященная году его работы на должности. 14:00 – прямая телефонная линия Кабинета министров Украины при участии заместителя министра юстиции по вопросам государственной регистрации Ольги Онищук. Звонки будут приниматься по тел. 15-45.

– прямая телефонная линия Кабинета министров Украины при участии заместителя министра юстиции по вопросам государственной регистрации Ольги Онищук. Звонки будут приниматься по тел. 15-45. 15:00 – заседание Общественного совета при Государственной инспекции ядерного регулирования Украины по избранию главы и замглавы, а также секретаря (ул. Арсенальная, 9/11, к. 523).

– заседание Общественного совета при Государственной инспекции ядерного регулирования Украины по избранию главы и замглавы, а также секретаря (ул. Арсенальная, 9/11, к. 523). 16:30 – заседание Конкурсной комиссии по отбору кандидатов на должности членов НКРЭКУ (ул. Грушевского, 12/2, 8-й этаж, зал заседаний правительственных комитетов). Трансляция заседания конкурсной комиссии будет осуществляться на YouTube-канале Кабмина.

Киев

12:00 – заседание постоянной комиссии по вопросам цифровой трансформации и административных услуг Киевского городского совета (ул. Крещатик, 36, 5-й этаж, каб. 514).

– заседание постоянной комиссии по вопросам цифровой трансформации и административных услуг Киевского городского совета (ул. Крещатик, 36, 5-й этаж, каб. 514). 12:00 – "прямая линия" главы Оболонской районной в городе Киеве государственной администрации Кирилла Фесика. Звонки будут приниматься по тел. 15-51 до 13:00.

Бровары

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9:30 – открытие XIII Международного конгресса "Прибыльное свиноводство" (ТРЦ "Терминал", ул. Киевская, 316).

За рубежом

Нидерланды

В Схипхоле продолжится судебное заседание в уголовном процессе над обвиняемыми в деле о сбитом над Донбассом авиалайнере рейса МН17 "Малазийских авиалиний".

Международный остаточный механизм для уголовных трибуналов вынесет решение по апелляциям сербского генерала Ратко Младича, признанного виновным в геноциде боснийских мусульман.

Кот-д'Ивуар

Открытие международной выставки по безопасности и обороне Shield Africa 2021 в Абиджане.