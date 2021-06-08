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Кулеба в Германии и суд по МН17 в Нидерландах – анонсы СЕГОДНЯ

8 июня, 07:00

Юлия Безпечная

Мы собрали все самые важные предстоящие события 8 июня в Украине и за рубежом в одном месте

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба начнет официальный визит в Германию, а в Нидерландах в Схипхоле продолжится суд над обвиняемыми в деле о сбитом над Донбассом авиалайнере рейса МН17 "Малазийских авиалиний".

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