Кулеба встретится с Лавровым в Анталье – МИД Турции

Встреча пройдет в Анталье / Коллаж "Сегодня"

В четверг, 10 марта, в Анталье состоится трехсторонняя встречаглав МИД Турции, Украины и России.

Об этом сообщил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, пишет Агентство Анадолу.

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Встреча пройдет в рамках Дипломатического форума в Анталье, согласие на участие в котором дали и Сергей Лавров, и Дмитрий Кулеба.

"Лавров и Кулеба прибудут в Анталью. Встреча состоится с моим участием. Мы приложили большие усилия для ее организации", – сказал турецкий министр.

Мевлют Чавушоглу выразил надежду на вклад предстоящей встречи в мир и стабильность в регионе. Абсолютный приоритет – прекращение военных действий, подчеркнул министр.

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Переговоры Украины и РФ

28 февраля украинская делегация прибыла на место встречи на украинско-белорусской границе. Стороны договорились, что переговоры состоятся без предварительных условий. После длительных переговоров подробности не сообщались. Стороны поехали в свои столицы для обсуждений с лидерами государств.

Второй раунд состоялся 3 марта. Тогда Подоляк заявлял, что стороны договорились о гуманитарных коридорах в городах, которые больше всего пострадали от обстрелов. Хотя, в результате, Россия сорвала договоренности и начала стрелять по мирным жителям.

Член украинской делегации Давид Арахамия рассказывал, что Москва спешит с переговорами, ей стал дорог ее имидж в мире.

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Украинская и российская делегации сегодня, 7 марта, проведут очередной раунд переговоров по урегулированию развязанной Россией войны в 16:00.