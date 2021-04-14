Купить COVID-вакцину в Украине можно будет не раньше ноября: Арахамия предупредил о мошенниках

Украинцам обещают поставки вакцины через неделю, но как оказывается, мошенники просят предоплату и исчезают

В Украине вакцина от коронавируса в свободной продаже может появиться не раньше ноября.

Об этом заявил председатель фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия в эфире "Хард с Влащенко".

"Любая коммерческая компания, которая нашла, где по коммерческой цене закупить вакцину, за 48 часов получит все документы от Минздрава для того, чтобы начать продавать в свободной продаже, в своих клиниках", – сказал он.

По его словам, сейчас украинцев обманывают мошенники, которые обещают поставки вакцины через неделю, за 30 евро. Однако как оказывается, они просят предоплату и исчезают.

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Также Арахамия подчеркнул, что крупнейшие производители вакцин загружены на год вперед.

"Pfizer официально заявил: если вы услышите о каких-то коммерческих поставках до ноября этого года, то это фейк. Все заказы до ноября – государственные заказы", – заявил он.

Напомним, за прошедшие сутки в Украине вакцинировали против COVID-19 15 152 человека. При этом ни одной прививки не сделали в Черкасской области. Всего с начала кампании привито 403 553 человека.

Также "Сегодня" рассказывали, как можно записаться на вакцинацию от COVID-19. Это можно сделать тремя способами – по телефону, через сайт или приложение "Дія". Все подробности – читайте в нашем материале.