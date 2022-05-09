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Лауреат Пулитцеровской премии рассказала, почему Запад вышел на другой уровень поддержки Украины

Сергей Пономаренко
9 мая, 14:30
Энн Эпплбаум призналась, что после победы ВСУ под Киевом почувствовала, что нужно настаивать на победе Украины

Победа Украины важна не только для Украины, но и для мира, заявила Энн Эпплбаум / Фото: wikipedia.org, Коллаж: Сегодня

Контрнаступление и победа украинских вооруженных сил над российскими войсками под Киевом вывели поддержку Украины Западом на новый уровень.

Об этом заявила писательница и историк, лауреат Пулитцеровской премии 2004 года Энн Эпплбаум во время онлайн-дискуссии Киевского форума безопасности, основанного Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину".

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"Потом произошло контрнаступление в Киевской области и дальше. И люди и в Соединенных Штатах, и в Пентагоне, и в Белом доме говорили: а что дальше, действительно ли мы будем продолжать такую поддержку на таком уровне, или мы перейдем к другому уровню?" – отметила она.

В это время, призналась писательница, она и другие люди почувствовали, что нужно настаивать на победе. Энн Эпплбаум отметила, что за последние 2-3 недели произошел переломный момент в отношении к Украине, в частности, Запад начал предоставлять новые типы вооружения и учить украинцев их использованию.

"Победа Украины важна не только для Украины, но и для мира тоже, для всех нас. Я имею в виду для тех, кто живет в Вашингтоне, Берлине, Варшаве или Стокгольме", – сказала историк.

Эпплбаум подчеркнула, что украинцы продемонстрировали, что для них важны и универсальные ценности и национализм, и либеральные ценности, и гражданский гражданский патриотизм.

"Мы видим, что люди разных религий, разных национальностей, разных этнических групп объединились", – сказала она.

Лауреат Пулитцеровской премии также подчеркнула, что победа означает суверенитет Украины, когда Украина сама решает, где ее исторические границы.

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"И та Украина, которая безопасна, обезопасена от дальнейшего вторжения России", – добавила она.