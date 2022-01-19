Леса вырубают, а им все сходит с рук: почему в Украине не наказывают черных лесорубов (видео)

Суд ворованные деревья вернул черным лесорубам. Это так на Волыни борются с незаконной вырубкой. Корреспондентка "Сегодня" Ирина Кондрачук увидела и чуть ли не за руки ловила воров еще три месяца назад. Но, похоже, с тех рук все сходит. Мы следим за расследованием, но понимаем – наказать воров – полдела. Нужно лесные лысины засадить новыми деревьями. Где их взять и долго ли они устоят?

Родильные центры для деревьев

От шишки к дереву. На Львовском конвейере рождаются буки, дубы, сосны, пихты. Таких родовых центров для деревьев на всю страну — всего два.

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"Мы планируем построить девять таких заводов, которые обеспечат качественным посадочным материалом", — говорит председатель Гослесагентства Юрий Болоховец.

Появятся они в Киевской, Житомирской, Кировоградской, Сумской, Черниговской, Волынской, Ивано-Франковской, Тернопольской областях уже в этом году. Но парадокс: в Украине будут расти леса для иностранцев. Потому что власти планируют разрешить вывозить кругляк заграницу.

"Там много новаций: существует о введении сертификаций. О том, что даже для внутреннего пользования древесина должна быть вырублена легально", — отметила, инициатор законопроекта, народный депутат Украины, фракция "Слуга народа" Роксолана Подласа.

Но и с этим у нас беда. В Гослесагентстве отчитываются: за год самовольных рубок стало меньше вчетверо. Но цифры из высоких кабинетов – только для отвода глаз.

Лесопилка на Волыни

Лесопилка на Волыни режет дерево в коровнике. Так оформлено на бумаге. Почему? Мы пытались выяснить еще в сентябре прошлого года. Тогда полиция, словно, взялась разбираться. И из-под пил в коровниках, арестовали четыре тысячи бревен, а изъяли только половину.

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Древесина кубомас свыше 620 м куб. изъята в ходе санкционированных судом обысков на пилорамах в селе Стобыховка Камень-Каширского района, заявили в пресс-службе прокуратуры Волыни.

"А я физически видел, что ничего не изъято. Просто я свидетель этого всего", — рассказал общественный инспектор Роман Якимчук.

Роман снял – будто конфискованные бревна пилят. А что с уголовным производством?

"Продолжаем проводить досудебное расследование, однако самой древесины у нас уже нет, так как по решению суда она возвращена", — говорит заместитель руководителя Волынской областной прокуратуры Александр Бебенков.

И это ключевое — нет дерева, нет доказательств. Так, только на Волыни в прошлом году суды рассмотрели только 10% случаев краж леса почти из двух сотен.

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Безумные убытки

Теперь о деньгах. В одном регионе, где существует что незаконно рубить, за год выходит шесть миллионов гривен убытков.

"Государство прекрасно контролирует данный процесс. Каждая власть, как нынешняя, так и предыдущая, использовала это для коррупционных кормушек", — рассказал народный депутат, фракция "Батькивщина" Михаил Цымбалюк.

Без надежной крыши — такого бы не было, — уверены и местные.

"Впечатление такое складывается, что банально просто делают "показуху" и прикрывают. Эта фирма помощника народного депутата "Слуги народа", — говорит общественный инспектор Роман Якимчук.

Но ведь в целом чиновники уверяют, что высадят миллиард новых деревьев, и теневой занавес с отрасли обязательно сорвут. Когда-то.

Леса в Украине

Как пишет Wikipedia, леса в Украине занимают около 15,9% территории государства и сформированы с более 30 видов древесины, среди которых преобладают сосна, дуб, бук, ель, береза, ольха, ясень, граб, пихта.

Самая большая лесистость – в украинских Карпатах (42%). Лесистость в природных зонах равнинной части закономерно уменьшается с севера на юг. Около половины лесов Украины искусственно созданы и нуждаются в усиленном уходе.

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