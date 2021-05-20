Летняя жара и грозовые дожди – прогноз погоды на выходные (карта)

В субботу в большинстве областей будет сухая и солнечная погода. За исключением некоторых регионов

Какая погода будет на выходных. Фото: коллаж "Сегодня"

В субботу ожидается сухая и солнечная погода на большей части территории Украины. Однако уже в воскресенье страну снова накроют дожди и грозы.

Об этом свидетельствуют карты Укргидрометцентра.

В субботу, 22 мая, в большинстве областей будет сухая и солнечная погода. За исключением некоторых регионов – в Ужгороде, Львове, Луцке, Донецке, Запорожье, Херсоне и Симферополе ожидаются осадки. Температура будет примерно в одном диапазоне – от +20 до +24 градусов.

В воскресенье, 23 мая, дожди с грозами накроют большую часть Украины. Осадки прогнозируют в западных, северных, а также Черкасской и Винницкой областях.

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На Западе температура воздуха составит 19-23 с отметкой плюс. В центральных областях – +21-23; на Юге – +22-24; на востоке – +20-25.

В Киеве дождь, гроза, ночью 11-13, днем 18-20 градусов тепла.

Напомним, 18 мая после полудня Киев накрыла гроза, местами с градом. Сильный ливень был непродолжительным, однако успел затопить некоторые улицы.

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