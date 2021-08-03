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Лето на этом закончится: народный синоптик дал прогноз на День Независимости

3 августа, 11:05

Александр Панченко , Сергей Мартынец

В августе погода обещает быть капризной – жара, похолодание и периодические ливни, но на 30-летие независимости будет хорошо

Украинцев ждет хорошая погода на праздник. Коллаж "Сегодня"

Украинцев к концу августа ждет еще потепление, но уже без адской жары. Ко Дню независимости в Украине будет под 30 градусов, а через пару дней дожди и похолодание. Об этом рассказал "Сегодня" самый известный народный синоптик Украины Леонид Горбань

По его словам, перед Днем Независимости снова потеплеет до 26-28 градусов – и лето на этом закончится.

Если парад в честь 30-й годовщины праздника еще состоится в нежаркий солнечный день, то через день-два резко похолодает. А попрощается с нами лето проливным дождем.

Как сообщали новости "Сегодня", из-за сильных порывов ветра, дождя и грозы в Украине на утро 3 августа оказались обесточенными 129 населенных пунктов, больше всего в Сумской области – 60. Читайте также подробнее, что на днях натворила непогода в Украине.

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Тем временем ученые рассматривают три сценария, по которым будет меняться погода в мире. При наиболее вероятном Украину ждут засухи и сезонные потопы. Климатолог Светлана Бойченко рассказала, каким будет климат Украины через 50 лет.

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Источник: Сегодня

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