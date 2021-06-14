Лето снова отступает? Где похолодает в понедельник (карта)

Грозы в Украине останутся практически без изменений, но кое-что в погоде изменится и не в лучшую сторону

В понедельник, 14 июня, в Украине сохранится погодная стабильность в отношении осадков – уже привычно кругом грозы. Что касается температуры, то и тут повезет не всем – на западе значительно похолодает.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В Киеве, тем временем, погода практически без изменений – синоптики прогнозируют дожди с грозами и 23-25 градусов.

В центральных и северных областях также грозы и достаточно комфортная температура: 22-24 градуса в центре и 23-25 на севере.

На западе же в первый рабочий день будет прохладно – температура опустится до 17-19, а то и 16-18 градусов. Кроме того во всех областях региона обещают грозы, без осадков должно быть только в Ровенской области.

Зато теплее станет на востоке – там обещают 25-27 градусов, но эти области по-прежнему продолжит заливать.

Реклама

В южных областях и Крыму – все так же дожди и грозы и температура 22-25 градусов, правда в Одессе попрохладнее – 20-22 градуса.

Напомним, в субботу в Одессе ливень затопил город. Ливневки не справились с такой нагрузкой, из-за чего "поплыли" несколько центральных улиц.

А в воскресенье затопило Запорожье – после ливня с градом вечером 13 июня начался настоящий потоп, несколько улиц настолько залило водой, что автомобили практически плыли, а людям воды было по пояс.