Лицеи вместо старших классов: какая главная проблема образовательной реформы в селах

Реформа предусматривала, что в населенных пунктах 50 тысяч+ старшая школа становится лицеями. В меньших – исчезает вообще

В Верховной Раде разрешили открывать лицеи в городах и селах. Почему директора школ настроены скептически, узнавали новости "Сегодня".

9 часов математики и 6часов биологии в неделю – в Немешаевской школе сделали упор на естественных науках несколько лет назад.

"Все кабинеты оснащены панелями, интерактивными досками, 3D-принтерами, ноутбуками, программным обеспечением", – рассказывает директор школы Алина Федоренко.

Выпускники получают высокие баллы на ВНО. А ребята приезжают сюда на обучение со всех близлежащих сел, говорит директор. Однако, зимой их шокировали. Согласно закону об образовании – старшей школы в заведении больше не будет.

Ближайший лицей был бы в Бородянке, скорее всего. Но поместились ли бы все желающие ребята в одну школу, которая должна была принять их. Шокированы были не только в Немешаево, но и родители и педагоги по всем селаа и поселкам страны. Массово начали штурмовать обращениями Минобразования. Ведь реформа предусматривала – в населенных пунктах с населением 50 тысяч + старшая школа становится лицеями. В меньших – исчезает вообще. Где учиться детям, и как добираться на учебу – непонятно.

Над законом начали доработки, и на прошлой неделе таки позволили меньшим общинам создавать лицеи. А еще – уменьшили количество старших классов. Такие изменения должны улучшить качество образования, в том числе в селах – говорят в Минобразования.

Какие изменения произойдут

Новосозданные лицеи будут двух типов – академические и профессиональные. В последних ученики параллельно со школьной программой смогут получить простую профессию. Но перед директорами появилась новая проблема.

"Педагоги на сегодняшний день – это очень дефицитно. Беседуя с представителями кафедры математики института, университета Драгоманова, то там на три студента на математическом отделении", – говорит директор школы Алина Федоренко.

Нехватку профессиональных кадров подтверждают образовательные эксперты. Еще заманить молодого учителя в село – непросто. Поэтому опасаются, чтобы много школ не просто сменили вывески, а действительно провели реформу.

Поэтому новосозданные лицеи будет контролировать Государственная служба по качеству образования. На оборудование кабинетов и лабораторий громады будут получать государственную субвенцию. А на новый формат обучения учреждения должны перейти до 2027 года.

Напомним, Министерство образования и науки Украины рекомендует оценивать результаты учащихся 1-4 классов средних школ с помощью так называемой вербальной и уровневой оценки, последнюю предложено обозначать буквами.