Лидер "Голоса" наконец решилась рассказать о своем гражданстве

По словам Рудик, из-за манипуляций вокруг ее гражданства партии пришлось сделать по этому поводу официальное заявление

Лидер партии "Голос" Кира Рудик наконец решилась прямо ответить на вопрос, есть ли у нее гражданство Соединенных Штатов, и заявила, что американского паспорта у нее нет.

Об этом она рассказала в программе "Ток-шоу №1" на канале "Украина 24".

По ее словам, в последнее время вокруг ее гражданства было много манипуляций и партии "Голос" даже пришлось сделать по этому поводу официальное заявление.

"За последнее время было столько манипуляций по этому поводу, что даже партия "Голос" была вынуждена выйти с официальным заявлением, что никакого американского паспорта у меня нет, что я гражданка Украины", – ответила она на прямой вопрос ведущего Василия Голованова.

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Когда ведущий уточнил, подтверждает ли она, что у нее нет американского гражданства, Рудик ответила: "Конечно".

Напомним, ранее в программе "Хард с Влащенко" на "Украина 24" Кира Рудик фактически отказалась подтвердить или опровергнуть слухи о наличии у нее американского гражданства и так четко и не ответила на трижды заданный ей вопрос.

Отметим, украинское законодательство декларирует единое гражданство, однако некоторые депутаты имеют как двойное, так и тройное гражданство, что собираются ограничить.