Лидера антивакцинаторов Стахива выпустили из психбольницы

Остап Стахов (на фото справа) провел месяц в психушке. / Фото: Коллаж: Сегодня

Лидер антивакцинаторов Остап Стахив вышел из Львовской областной психиатрической больницы. Там он проходил экспертизу.

Об этом сообщает УП.

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В пресс-центре СБУ изданию сообщили, что 29 декабря истек 30-дневный срок психиатрической экспертизы Остапа Стахива. Этот срок ранее назначил суд.

Однако Стахив и далее находится в статусе подозреваемого.

В чем СБУ обвиняет Стахива

По данным украинской спецслужбы, антивакцинаторы призвали к насильственному изменению конституционного строя, а их действия координировали российские кураторы.

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В результате сразу в нескольких регионах Украины деятельность антиукраинской группировки прекращена.

Лидеру так называемых антивакцинаторов и еще одному фигуранту производства, гражданину РФ, сообщили о подозрении по ст. 109 Уголовного кодекса. 1 декабря за Стахива внесли залог в размере почти 1 млн гривен и его выпустили из СИЗО, но направили на психиатрическую экспертизу.

Что известно о лидере антиваксеров Стахиве?

35-летний Остап Стахив – известный во Львове провокатор, глава маловлиятельной ОО "Идея нации". Его часто обвиняли в организации заказных акций и расследований, из-за чего несколько раз бросали в мусорный бак и обливали зеленкой.

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