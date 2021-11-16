Лидеру антиваксеров Остапу Стахову сообщили о подозрении: в СБУ раскрыли детали

В Украине задержали Остапа Стахова. Фото: коллаж "Сегодня"

Служба безопасности Украины заблокировала деятельность антукраинской сети, которая под "антивакцинаторскими" лозунгами пыталась дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в государстве. О подозрении сообщили лидеру группировки Остапу Стахову.

Об этом сайту "Сегодня" сообщил спикер СБУ Артем Дехтяренко.

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Как рассказал Дехтяренко, антивакцинаторы призвали к насильственному изменению конституционного строя. По предварительным данным, их действия координировали российские кураторы.

В результате сразу в нескольких регионах Украины деятельность антиукраинской группировки прекращена.

Кому сообщили о подозрении?

Лидеру так называемых антивакцинаторов и еще одному фигуранту производства, гражданину РФ, сообщили о подозрении по ст. 109 Уголовного Кодекса.

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В распоряжении СБУ есть безоговорочные доказательства причастности фигурантов к противоправной деятельности, в том числе переписки, в ходе которых злоумышленники подыскивали оружие и соучастников, которые должны были захватить власть в регионах.

Затем они собирались создать на территории Украины собственные территориальные общины с "собственной милицией" и "экономикой".

Кроме того, во время санкционированных обысков изъяты доказательства, указывающие на возможное финансирование их деятельности представителями РФ.

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На данный момент продолжаются следственные действия.

Остап Стахов долгое время анонсировал митинг в столице / Фото: Коллаж: Сегодня

Что известно о лидере антиваксеров Стахове?

35-летний Остап Стахив – известный во Львове провокатор, глава маловлиятельной ОО "Идея нации". Его часто обвиняли в организации заказных акций и расследований, из-за чего несколько раз бросали в мусорный бак и обливали зеленкой.