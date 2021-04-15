В суде работают 218 сотрудников, в том числе 49 судей. Ликвидировать суд, который наделал шума скандальными решениями, хочет Владимир Зеленский

Вместо окружного административного суда создадут новый – Киевский городской окружной административный. Это прописано в законопроекте президента, который внесли в парламент как неотложный.

Суд, который Владимир Зеленский хочет ликвидировать, наделал шума скандальными решениями. Что будет с делами, которые там сейчас на рассмотрении и что будет с самими судьями, разбиралась корреспондент "Сегодня" Татьяна Гаврилюк.

"Мы работаем дальше. Все продолжают выполнять свои обязанности. Это инициатива президента, почему так произошло – я не могу сказать", – говорит судья-спикер окружного административного суда города Киева Богдан Санин.

Служители ОАСК – фигуранты сразу нескольких уголовных дел. Судей подозревают в создании преступной организации, захвате власти, злоупотреблении влиянием. Председателю суда – Павлу Вовку – даже объявили подозрение. Правда не с первого раза, потому что бегал от детективов и выбрасывал повестки.

А на заседание до сих пор не появился. Все это время и дальше возглавлял Окружной админсуд. И скоро может стать безработным, если совет примет президентский законопроект.

Вместо окружного административного суда планируется создать новый – киевский городской окружной административный суд.

За ним оставят рассмотрение исков относительно действий власти. Полномочия рассматривать дела против органов центральной власти – президент предлагает забрать. Наделить ним суд верховный.

Дела, которые сейчас находятся в производстве окружного административного суда города Киева в течение 10 дней с момента вступления в силу закона, инициированный президентом, будут переданы в Киевский окружной административный суд.

Сейчас здесь работают 218 сотрудников, в том числе 49 судей. В окружном административном суде уверены – ликвидация структуры их кресел не поколеблет.

В самом документе о дальнейшей судьбе работников суда – не сказано ничего.

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За закон о создании высшей квалификационной комиссии судов проголосовали только в первом чтении. Поэтому депутаты прогнозируют – обновленный окружной админсуд будет не раньше осени.

Как сообщали новости "Сегодня"", после внесения этого законопроекту президентом в Раду ОАСК нашел виновников своей ликвидации. В суде утверждают, что новую судебную реформу пытаются навязать извне и она "готовится не в Украине".