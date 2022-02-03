LOL дня. На Закарпатье железнодорожники косят снег (видео)

Железнодорожники косят траву по снегу. / Фото: Коллаж: Сегодня
В Сети появилось необычное видео. На нем можно увидеть, как сотрудники "Укразализныци" якобы косят траву в снежную погоду.
Видео опубликовал Telegram-канал Глазами украинца.
Несколько железнодорожников действительно вышли к путям с газонокосилками и в соответствующих масках, они весело улыбаются и машут на камеру.
"На Закарпатье железнодорожники вышли косить траву в снежную погоду. Мужчины стоят по колено в снегу возле ж/д путей и радостно машут проезжающим людям. Ты не ты, когда нужно выполнить план", – говорится в подписи к видео.
Реакция соцсетей
В комментариях шутят, что на видео "лопаты с мотором", "нужно подсказать им чтобы еще клумбы в снег посадили" и что надо куда-то девать дизельное топливо.
Были реакции разного характера:
- "Пока такая власть нужно срочно дербанить и разворовывать под шумок войны".
- "Готовь сани с лета".
- "И странно, чего мы так плохо живем".
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