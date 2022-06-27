Ложь Минобороны о военных на Криворожской ТЭС является попыткой оправдать возможный теракт – ДТЭК

Фейковые заявления так называемого министерства обороны страны-агрессора относительно якобы размещения военных на территории Криворожской ТЭС не что иное как попытка оправдать возможный террористический акт российских войск на объект критической инфраструктуры.

Об этом идет речь в заявлении компании ДТЭК.

Реклама

"Никакого вооружения на территории промышленного предприятия нет и никогда не было. На станции присутствуют только работники ТЭС, которые обеспечивают работу. Подобные заявления должностных лиц страны-агрессора компания расценивает как оправдание возможности очередного террористического акта, организованного оккупационными войсками на объект гражданской инфраструктуры Украины", – говорится в заявлении.

ДТЭК в очередной раз обращает внимание международного сообщества на многочисленные военные преступления России и угрозы преступных атак на объекты критической инфраструктуры.

Напомним, утром 27 июня компания SCM сообщила, что ее владелец бизнесмен Ринат Ахметов подал иск против России в Европейский суд по правам человека из-за военной агрессии.