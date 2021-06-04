Лукашенко "заигрался" с "ЛНР" – переговоры по Донбассу могут перенести из Минска

После того, как Беларусь фактически признала боевиков, пригласив их в Минск, украинские власти не хотят ехать туда же договариваться о мире

На фоне контактов между режимом самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко и оккупировавшими украинский Донбасс боевиками Украина рассматривает возможность переноса переговорной площадки по Донбассу из Минска, но окончательное решение еще не было принято.

Об этом 4 июня заявил секретарь Совета нацбезопасности Украины Алексей Данилов.

"Будем ли мы переносить из Минска наши переговоры? Конечно, такой вопрос стоит, и сейчас идут переговоры. Есть ли какой-то международный суд для того, чтобы обязать это кого-либо сделать? Такого суда, к сожалению, нет", – подчеркнул секретарь СНБО.

Данилов напомнил о том, что весь демократический мир не признал Лукашенко президентом Беларуси, поэтому его соглашения с боевиками, которым он может выдать белорусского оппозиционного журналиста Романа Протасевича, тоже не признают.

"О каких договоренностях может идти речь и какие они могут подписывать те или иные договоры? Здесь есть большой вопрос с точки зрения этих контактов, как это будет рассматриваться", – добавил Данилов.

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Кроме того, Данилов напомнил о том, что на временно оккупированных территориях появились билборды с Романа Протасевича с надписью "Убийца".

Напомним, что глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук еще в апреле заявил, что после окончания карантина переговоры Трехсторонней контактной группы по Донбассу могут переехать из Минска в Польшу.

О чем еще говорят в Украине и мире, смотрите в видеосюжете "Сегодня":