Скандал во Львовской политехнике – как вышло, что на сайте вуза рекламируют нелегальные поездки в Чернобыль

Ученые, исследующие Чернобыль, возмущены, что официальный сайт солидного вуза пропагандирует то, как нарушать закон. "Сегодня" выясняло подробности

Студент "Львовской политехники" Иван Волошин опубликовал на официальном сайте вуза в рубрике "Новости университета" подробный отчет о нелегальном проникновении в чернобыльскую зону отчуждения. Волошин совершил его вместе со своим другом.

Какой резонанс эта новость вызвала в самом вузе, неизвестно. Однако новость заметили сотрудники другого госучреждения – Государственного научно-технического центра по вопросам ядерной и радиационной безопасности, занимающегося вопросами Чернобыля. Они публично высказали свое возмущение. Нелегалы в зоне ЧАЭС – это нарушение закона. Но еще примечательнее то, что подобные тексты на сайте вуза, конечно, могут сподвигнуть других "романтиков" ринуться в зону отчуждения, где зашкаливает радиация и существует ряд других опасностей.

Спустя еще некоторое время о происшедшем узнало руководство полиции. По данным правоохранителей, согласно законодательству, нелегальное проникновение в зону отчуждение карается законом – за это предусмотрен штраф около 300 грн.

Скриншот с официальной страницы львовского университета

Мы выяснили все подробности нашумевшей истории. В отчете, опубликованном на сайте вуза, студент Иван Волошин не побоялся рассказать в мельчайших подробностях, как нарушал закон.

"Итак, день первый. Мы называли его нулевым, потому как это день проникновения в зону. Сегодня мы прошли 25 км. Рассчитывая встретить на своем пути ограждение из колючей проволоки и охрану, даже не поняли, когда пересекли границу и дошли до самого моста. На мосту охраны не было, возможно, просто посчастливилось", – цитирует Ивана сайт вуза.

А далее студент описывает пути проникновения в город Припять. В этом городе есть места со смертельно опасным уровнем радиации.

"В самой Припяти нас ожидало еще одно испытание. Проникнуть в город-призрак можно через КПП. Конечно, там были охрана, прожекторы и собаки. Но немного дальше мы нашли место, если пересечь которое, можно попасть в Припять. Охранников там не было. Лишь собаки", – пишет студент.

Это фото было опубликовано на официальной странице львовского университета

В целом студент описывает 4 дня пребывания в чернобыльской зоне. Уже на второй день он признался, что "стало страшно". Дозиметр показывал высокий уровень радиации.

После того как на сайте уважаемого вуза был опубликован этот отчет, свое возмущение высказал Государственный научно-технический центр по вопросам ядерной и радиационной безопасности. Начался скандал.

"Досадное недоразумение или "Львовская политехника" пропагандирует несанкционированное посещение чернобыльской зоны отчуждения? На официальном сайте национального университета опубликован материал "Дневник сталкеров": история студента Института механической инженерии и транспорта", в котором Иван Волошин, студент Института инженерной механики, рассказывает о своем нелегальном путешествии в чернобыльскую зону отчуждения. Парень совершил ее вместе со своим другом Михаилом в марте этого года. Оправданы ли эти "слабоумие и отвага?" – возмущенно сообщил этот научный центр.

В комментарии для "Сегодня" спикер этого центра Татьяна Вербицкая возмущенно подчеркнула, что львовский университет готовит кадры для атомной энергетики, но при этом его студенты на всю страну рассказывают, как нелегально проникают в зону отчуждения.

"Есть вопрос к "Львовской политехнике" о том, какие кадры они выпускают, какая у этих людей будет культура безопасности? Хочется, чтобы вуз учил студентов правилам", – сказала нам Вербицкая.

Во львовском университете не отказались комментировать ситуацию и дали понять, что стараются…

"Центр коммуникаций "Львовской политехники" старается как можно шире отображать жизнь студентов нашего университета, учитывая также их увлечения и хобби. Ни в коем случае мы не призываем и не мотивируем других к такому времяпровождению. Это же касается и увлечений студента Ивана Волошина. Нам важно раскрывать разносторонность современной молодежи, а также репрезентировать их мысли, важные для них события и умения принимать решения и осознавать собственную ответственность действий", – сообщила нам спикер университета Наталья Павлишин.

Впрочем, похоже, все точки над "i" расставит полиция. О публикации на сайте университета правоохранители уже тоже знают и приняли меры.

"Они пропагандируют сталкерство. Разыскать этого студента не является проблемой. Я уже дал распоряжение провести по данному факту проверку", – сказал нам руководитель чернобыльской полиции Ян Обжелянский.

По его словам, через несколько дней полиция будет готова сообщить о результатах проведенной работы. К этому силовики добавили, что за последние три года в зоне отчуждения выявили более 1300 сталкеров.

"Например, за 2018-й – 371, за 2019-й – 586, за 2020-й – 574", – уточнил Ян Обжелянский.

Из этого числа нарушителей – около 40 оказались иностранцами. Напомним, ранее ученые рассказали о том, что пока не могут определить степень опасности новых реакций в чернобыльском реакторе. Также сообщалось о том, как живется в Чернобыле самой старшей самоселке. Подробности – в сюжете.

Видео: Сегодня