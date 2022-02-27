"Люди берут танки голыми руками": как на Сумщине борются с оккупантами

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В Сумской области, где ведутся ожесточенные бои с российской армией, мирные жители проявляют чудеса героизма, останавливая оккупантов буквально голыми руками.

Об этом рассказал руководитель Сумской областной военно-гражданской администрации Дмитрий Живицкий в Facebook.

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"Пока ведутся бои на территории Сумской области. Люди, сумчане, показывают пример героизма, я горжусь – не один танк и БТР были взяты голыми руками. М*скали вылезают из своей техники и бегут в лес. Говорят, они не хотят войны. Мы скоро начнем обнародовать информацию, говорящую, почему здесь находятся российские военные. Прорабатываются территории, очищаются от меток фээсбэшников", – рассакзал Живицкий.

Глава Сумской ОВГА призвал украинцев быть бдительными:

"Если видите, что кто-то ставит метки, ленты… Если можете их хватать, хватайте, если нет – сообщайте 102. Если 102 не работает, на 101 звоните. Много идет информации, что украинские военные сдаются. Такого нет. Власть на месте. Помогайте с гуманитарной помощью".

На блокпосту в Сумах подбито два вражеских танка

В Сумах украинские военные подбили российскую технику на блокпосту. Об этом сообщает корреспондент "Сегодня" Олеся Боровик.

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"Два подбитых вражеских танка. Пылает вражеский блокпост возле Химпрома, Сумы. Слава нашим ребятам!" – написала она.

Оккупанты обстреливают Сумы

В ночь на 27 февраля бои велись на всех въездах в город. Разбиты частные дома в микрорайоне Веретиновки, Тепличной, Белопольской трассы.

Ряд домов полностью уничтожены. Из-под завалов достают тела мирных жителей.